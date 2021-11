Life

“Άγριες Μέλισσες”: Καθηλωτικό το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Μία απρόσμενη επίσκεψη στο Διαφάνι θα φέρει… τα πάνω κάτω! Το αποκλειστικό απόσπασμα που μετέδωσε το “Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι “Άγριες Μέλισσες” έρχονται και απόψε, στις 22:00, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή. Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα απο το επεισόδιο της Δευτέρας, που προβλήθηκε αποκλειστικά από την εκπομπή "Το Πρωινό":

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας

Η Ελένη ενημερώνει τον Λάμπρο για όσα έχουν μάθει. Ο Λάμπρος, πιεσμένος, θέλει ν’ αντιδράσει ο Σαράφης, όμως, τον συμβουλεύει να μην μιλήσει. Ο Σέργιος, έχοντας καταλάβει πως τα τρία κορίτσια προσπαθούν να βοηθήσουν τον Λάμπρο, επιμένει να προσφέρει κι εκείνος τη βοήθειά του. Ο Τόλλιας αναγκάζεται να ζητήσει απ’ τον Ακύλα να σταματήσει τα έργα στο Διαφάνι, ενώ η Μυρσίνη κανονίζει μια συνάντηση με την Αντιγόνη. Η Ρένα δεν είναι τόσο σίγουρη για τα αισθήματα του Νικηφόρου, αφού βλέπει πως ακόμα ενδιαφέρεται για την Ασημίνα. Μια απρόσμενη επίσκεψη στο χωριό θα φέρει τα πάνω κάτω!

Παρακολουθήστε το αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, όπως προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”:

