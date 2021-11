Η Διονυσία Κουκίου στο “Πρωινό” για τη ληστεία και τις απειλές που δέχθηκε (βίντεο)

Life

Η Διονυσία Κουκίου στο "Πρωινό" για τη ληστεία και τις απειλές που δέχθηκε

Η πρώην “Σταρ Ελλάς” περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια των αδίστακτων ληστών.

Για τον εφιάλτη που τη «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα, όταν έπεσε θύμα ληστείας στις 17 Νοεμβρίου, μίλησε η Διονυσία Κουκίου στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η πρώην “Σταρ Ελλάς” σηκώθηκε νωρίς το πρωί για να πάει σε ένα μαγαζί με solarium που διατηρεί στην Πάτρα, στο οποίο έκανε ανακαίνιση.

Ήταν 06:28 εκείνο το βροχερό πρωινό, που βγήκε από την πολυκατοικία στη Γλυφάδα. Μπήκε στο αυτοκίνητό της και πριν προλάβει να κλείσει την πόρτα, είδε έναν άνδρα με full face και μαύρα ρούχα, να την εμποδίζει. «Μου είπε, “δώσε μου την τσάντα και τα κλειδιά από το αυτοκίνητο”», αφηγήθηκε και συμπλήρωσε «Δεν κατάλαβα ότι ήταν ληστεία, νόμιζα ότι θα με βιάσουν». Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, είδε άλλους δύο κουκουλοφόρους.

Της είπαν να την πάνε μαζί μέσα στο σπίτι. «Μέχρι να με βάλουν να κάτσω στον καναπέ, δεν ήξερα τι ήθελαν. Με απειλούσαν ότι θα με σφάξουν». «Θα σε σφάξω, μη φωνάξεις», της έλεγαν συνέχεια.

Ζητούσαν ένα συγκεκριμένο κόσμημα, το οποίο τους έδωσε, μαζί με το ρολόι που φορούσε. Τους παρακάλεσε να μην της πάρουν την τσάντα, γιατί είχε μέσα τιμολόγια. Και τους έδωσε όσα χρήματα είχε.

Αποκάλυψε ότι φοβάται να μείνει στο σπίτι και ότι περιμένει να ξημερώσει για να κοιμηθεί. Έχει σκοπό να αλλάξει σπίτι, ενώ φοβάται και την σκιά της, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η Διονυσία Κουκίου εξέφρασε τη βεβαιότητα πως οι ληστές τη γνώριζαν. «Δεν μπορώ να ξέρω αν τους γνώριζα κι εγώ», συμπλήρωσε.

