“Game Of Chefs”: Η ώρα των ημιτελικών

Ο πρώτος ημιτελικός για τους έξι διαγωνιζόμενους ανοίγει το δρόμο για το μεγάλο τελικό του παιχνιδιού μαγειρικής του ΑΝΤ1.

Μια ανάσα πριν από τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ, το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για τον Α’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ.

Οι παίκτες που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για την αποψινή καθοριστική μάχη είναι ο Αγγελος Σακάι, ο Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, ο Φρανς Χοριέτι, ο Άλκης Μαρκογιαννάκης, ο Γιώργος Μπερκάκης και ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους 6 διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Ο Α’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ του «Game Of Chefs» ξεκινάει με τη δοκιμασία του Άγγελου Λάντου, ο οποίος δείχνει στους παίκτες ένα πιάτο με πολύ απαιτητική τεχνική και τους ζητάει να φτιάξουν ακριβώς το ίδιο. Το πιάτο λέγεται «Gateaux» και το βασικό υλικό του είναι το τοπιναμπούρ.

Οι 3 κριτές με τους 3 προσκεκλημένους σεφ, την Ερασμία Μπαλάσκα, τον Δημήτρη Κατριβέση και τον Arnaud Bignon, δοκιμάζουν τα πιάτα και δίνουν το πρώτο εισιτήριο για τον ΤΕΛΙΚΟ.

Ποιος είναι ο νικητής αυτής της σημαντικής μάχης;

Στη συνέχεια, ακολουθεί η δεύτερη δοκιμασία, αυτή του Βασίλη Μουρατίδη, ο οποίος δείχνει στους 5 διαγωνιζόμενους ένα καμουφλαρισμένο πιάτο από το οποίο τους ζητάει να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν με τη σειρά τους ένα πιάτο που δε θα φαίνεται αυτό που είναι.

Οι παίκτες μπαίνουν στις κουζίνες και μαγειρεύουν με στόχο να δημιουργήσουν το πιο εντυπωσιακό πιάτο για να περάσουν στον ΤΕΛΙΚΟ.

