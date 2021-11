Πολιτισμός

Δημήτρης Λιγνάδης: Πέθανε η μητέρα του

Η μητέρα του ηθοποιού έπασχε από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στην είδηση που μεταδίδεται ,αναφέρεται ότι για τα δύο αδέλφια Δημήτρη και Γιάννη η είδηση του θανάτου της μητέρας τους τους έχει συγκλονίσει.

Μάλιστα, ο Γιάννης Λιγνάδης μίλησε για την απώλεια της μητέρας του και ανέφερε ότι την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της επιδείνωσαν οι εξελίξεις σχετικά με τον γιο της Δημήτρη Λιγνάδη.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Λιγνάδης είπε:

" Ήταν πολύ ταλαιπωρημένη, έδωσε αγώνα εδώ και πολύ καιρό. Η κατάσταση της παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση μετά και τις εξελίξεις που αφορούσαν το Δημήτρη. Είχα επίγνωση της κατάστασης, ωστόσο, η απώλεια είναι μεγάλη. Κλείνει ένας κύκλος ζωής με αναμνήσεις από τον άνθρωπο που σε έφερε στη ζωή, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τη μητέρα μου ”.









