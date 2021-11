Πολιτική

Οικονόμου - lockdown: Η χώρα δεν θα κλείσει

Κατηγορηματικός ότι δεν θα πάμε σε lockdown εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις γύρω από την πανδημία του κορονοιού και εστιάζουμε στην εφαρμογή των μέτρων, που ήδη ισχύουν, αλλά και στην ενίσχυση των εμβολιασμών», τόνισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο briefing των πολιτικών συντακτών. Σε ό,τι αφορά στη νέα μετάλλαξη «Ο» του κορονοιού ο κ. Οικονόμου υπενθύμισε πως κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα περιορισμού της κίνησης των πολιτών, αλλά και ελέγχου αυτών, από τις συγκεκριμένες χώρες, που σκοπεύουν να ταξιδεύσουν προς την Ελλάδα, ενώ διευκρίνισε πως η χώρα μας δεν διατηρεί απ ευθείας πτήσεις με τις συγκεκριμένα κράτη.

Ο Γιάννης Οικονόμου επανέλαβε, δε, πως η κυβέρνηση συνεχίζει «την πολυμέτωπη προσπάθεια για την ανάσχεση της πανδημίας, προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές, να στηριχθεί το ΕΣΥ, αλλά και να παραμείνουν ανοιχτές η οικονομία, η εκπαίδευση και η κοινωνία μας».





Αναφορικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη την προηγούμενη Παρασκευή από τη Κοζάνη, ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε το σχέδιο απολιγνιτοποίησης εμβληματική μεταρρύθμιση, το οποίο, όπως είπε, δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Για το σκοπό αυτό, συνέχισε ο κ. Οικονόμου, η κυβέρνηση κατήρτισε το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους κάτι περισσότερο από 7 δις ευρώ.

Ως εκ τούτου, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η χώρα μας είναι το πρώτο κράτος - μέλος της ΕΕ, που διαθέτει ένα στρατηγικό σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, αλλά και το πρώτο κράτος - μέλος, που δικαιούται στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, στο Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος - Αιγύπτου στον τομέα του φυσικού αερίου, επέμεινε πως η συνεχής διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας με την Αίγυπτο αποδεικνύεται ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα για την αναπτυξιακή της πορεία, την αναβάθμιση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της, καθώς και την επανατοποθέτηση της στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Σημείωσε, δε, πως μετά την πρόσφατη συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, υπέγραψε με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Μνημόνιο Κατανόησης για τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα του φυσικού αερίου, εξέλιξη, που, όπως επισημάνθηκε πέραν της αξίας της στον ενεργειακό πεδίο, συμβάλλει στην ευημερία και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Η χώρα δεν θα κλείσει - Τα μέτρα που έχουμε πάρει υποστηρίζουν αυτή τη στρατηγική

«Δεν θα πάμε σε lockdown», επανέλαβε κατηγορηματικά ο Γιάννης Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νέων μέτρων λόγω της μετάλλαξης «Ο». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να περιορίσει τη διασπορά, να αυξήσει την εμβολιαστική κάλυψη και να ενισχύσει το ΕΣΥ.

Σε ερώτηση αν λόγω της νέας μετάλλαξης η κυβέρνηση εξετάζει το μέτρο του πλήρη αποκλεισμού των ανεμβολίαστων από την εστίαση και στους εξωτερικούς χώρους, απάντησε ότι για τη μετάλλαξη «Ο» αυτή τη στιγμή όλοι εξετάζουν τα δεδομένα και ευρήματα και πως η στρατηγική της κυβέρνηση εξακολουθεί να παραμένει η ίδια.

«Η χώρα δεν θα κλείσει. Τα μέτρα που έχουμε πάρει υποστηρίζουν αυτή τη στρατηγική. Δεν σκεφτόμαστε μέτρα που μπορεί να φέρουν περιορισμούς σε εμβολιασμένους ή που θα φέρουν μικρό, μεσαίο ή μεγάλο lockdown. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να περιορίσουμε τη διασπορά, να ενισχύσουμε την εμβολιαστική κάλυψη και το σύστημα υγείας», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς πως γίνεται να μην λαμβάνονται νέα μέτρα την ώρα που η ΝΔ ανέβαλε το συνέδριό της, απάντησε ότι δεν έχουν καμία σχέση. «Το συνέδριο της ΝΔ είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, μια εσωκομματική γιορτή. Θα δημιουργούνταν πρόσθετη επικινδυνότητα με χιλιάδες ανθρώπους παρότι θα λαμβάναμε μέτρα προστασίας καθώς θα ήταν όλοι εμβολιασμένοι και με σύσταση να έχουν κάνει τεστ. Δεν υπάρχουν πολιτικά γεγονότα να μας αναγκάζουν να βιαστούμε να το κάνουμε. Δεν υπήρχε η ανάγκη για περιττά ρίσκα. Πάρθηκε η σωστή απόφαση και το συνέδριο θα γίνει αργότερα με καλύτερες συνθήκες. Δεν έχει σχέση με την ευρύτερη πολιτική και στρατηγική μας. Η χώρα δεν θα ξανακλείσει», υπογράμμισε.

Σχετικά με την απόφαση της Κομισιόν τον ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό να έχει ισχύ 9 μήνες και αν επηρεάζει την απόφαση της κυβέρνησης να λήγει στους 7 μήνες για τους άνω των 60 ετών, ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και οποιαδήποτε αναγκαία προσαρμογή με τις τελικές αποφάσεις της ΕΕ θα γίνει ώστε να μην υπάρχει καμία αντίφαση στο τι ισχύει.

Σε ερώτηση πώς η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει φαινόμενα εισβολής σε νοσοκομεία ομάδων που επιχειρούν να αποτρέψουν τις διασωληνώσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με τους νόμους και τα όργανα της συντεταγμένης πολιτείας. «Με ό,τι προβλέπει ο νόμος χωρίς κανένα ίχνος συμβιβασμού», πρόσθεσε.

Τέλος για την εφαρμογή των νέων μέτρων στις εκκλησίες για πρώτη φορά χθες, δήλωσε πως δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κάπου και πως από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν, δεν δόθηκε η αίσθηση κάποιας παραβατικότητας. «Είναι μέτρο που προφανώς μας βρίσκει όλους σύμφωνους, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του και θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει αποφεύγοντας αχρείαστες εντάσεις», σημείωσε.

