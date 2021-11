Life

“Το Πρωινό”: Η Ματσούκα για το #MeToo, τον Σερβετάλη και την 8χρονη στο Κερατσίνι

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στον ΑΝΤ1 η δημοφιλής ηθοποιός.

Καλεσμένη στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Δευτέρας η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, η οποία σχολίασε την επικαιρότητα και αναφέρθηκε στην τραγωδία με την 8χρονη στο Κερατσίνι, τις αποκαλύψεις του κινήματος #MeToo και την απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρήσει από τη θεατρική παράσταση “Ρινόκερος”.

Αρχικά ανέφερε για τον Άρη Σερβετάλη: «Όταν ένας άνθρωπος εργαζόμενος θέτει τους όρους του πριν κλείσει την όποια δουλειά, νομίζω ότι είναι μια χαρά ο ίδιος». «Ο Άρης - χωρίς να τον γνωρίζω προσωπικά, επειδή είμαστε μια μικρή χώρα, ξέρουμε ο ένας για τον άλλον - είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, από ό,τι ξέρω από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος, ταλαντούχος, σοβαρό παιδί έχει κάθε δικαίωμα». Συμπλήρωσε, πάντως: «Προσωπικά δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν μου αρέσει και όλο αυτό που συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα με τις θορυβώδεις απαντήσεις σε όποια απάντηση κάποιου... Δεν μου αρέσει η φασαρία».

Τόνισε πως η ίδια πιστεύει πολύ στο εμβόλιο κατά της COVID-19 και στην επιστήμη και είπε πως θα κάνει και την τρίτη δόση, υπογραμμίζοντας πως πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε.

Για τις καταγγελίες που συγκλονίζουν τον χώρο της Τέχνης, η Δήμητρα Ματσούκα ανέφερε: «Καταδικάζω κάθε κακοποιητική συμπεριφορά. Δεν μπορεί κάτι άλλο να ειπωθεί. Η Δικαιοσύνη πρέπει να αποφασίσει. Δεν υπάρχει το δεδομένο ότι ο καταγγέλλων λέει πάντα την αλήθεια». Σημείωσε ότι χρειάζεται μια προσοχή από όλους και ειδικά από τους δημοσιογράφους. Εάν οι καταγγελίες αληθεύουν, είπε ότι αισθάνεται λύπη.

Αναφέρθηκε επίσης στην τραγωδία με την 8χρονη που βρήκε τον θάνατο σε συρόμενη πόρτα εργοστασίου στο Κερατσίνι, λέγοντας: «Αυτή η εικόνα είναι αποθαρρυντική, βίαιη και σε κάνει να θέλεις να κλάψεις».

«Είναι σοκαριστικό!», συνέχισε και έσπευσε να επισημάνει πως «Υπάρχει μια μεγάλη πληγή σε αυτήν τη χώρα και λέγεται ρατσισμός», εξηγώντας πως «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αν ήταν ένα άλλο παιδάκι που δεν ήταν Ρομά, θα το αντιμετώπιζαν έτσι… να το κλωτσάνε».

