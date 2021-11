Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Νεκρή μητέρα δύο ανήλικων παιδιών

Τραγικο παιχνίδι της μοίρας για την άτυχη γυναικα, η οποία άφησε πίσω μόνα τα δίδυμα παιδιά της και τον σύζυγο της, που επίσης νόσησε, όπως και άλλα μέλη της οικογένειας

Μία ακόμα οικογενειακή τραγωδία επεφύλασσε ο κορονοϊός, αυτή τη φορά στον οικισμό της Λητής, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Η πανδημία δεν κάνει διακρίσεις και άφησε ορφανά από μητέρα δύο 12χρονα δίδυμα αδέλφια, αφού η 48χρονη μητέρα τους δεν κατάφερε να βγει νικήτρια από τη μάχη με τον φονικό ιό, μετά από κάποιες μέρες νοσηλείας σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας το γεγονός ότι και η ίδια είχε χάσει σε μικρή ηλικία την μητέρα της και είχε μεγαλώσει με τη γιαγιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες , τα δύο 12χρονα δίδυμα αδέρφια της οικογένειας φαίνεται πως κόλλησαν τον ιό στο σχολείο και τον μετέφεραν στο σπίτι τους.

Δυστυχώς, κανείς στο σπίτι δεν ήταν εμβολιασμένος, με αποτέλεσμα οι δύο γονείς των παιδιών και ο πεθερός της 48χρονης να νοσήσουν σοβαρά και να χρειαστεί να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Πριν από ένα 15νθήμερο περίπου, ο 84χρονος πεθερός της 48χρονης κατέληξε μην μπορώντας να αντεπεξέλθει στη βαριά κατάσταση που είχε περιέλθει μετά την μάχη με τον κορονοϊό.

Την περασμένη εβδομάδα τον ακολούθησε και η 48χρονη νύφη του. Η κηδεία της έγινε σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα στον οικισμό της Λητής.

Οι ιδιώτες γιατροί της περιοχής, καθώς και οι τοπικές αρχές, κάνουν συνεχείς εκκλήσεις στους κατοίκους να εμβολιαστούν, καθώς αποδεικνύεται κάθε μέρα με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις.

Πηγή: voria.gr

