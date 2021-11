Πολιτική

Θεοδωρικάκος: ανθρώπινη, αποτελεσματική και φιλική Αστυνομία (εικόνες)

Την έναρξη των σεμιναρίων για τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. κήρυξε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για 2.500 άνδρες και γυναίκες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κήρυξε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη. Τα μαθήματα είχαν εξαγγελθεί από τον κ. Θεοδωρικάκο μαζί με σειρά μέτρων, μετά από το επεισόδιο στο Πέραμα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Δικαιοσύνης, πανεπιστημιακών και υψηλόβαθμων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά το σύντομο χαιρετισμό του ο υπουργός αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που έχει η ομάδα ΔΙ.ΑΣ στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας επισημαίνοντας παράλληλα και την κοινωνική αποστολή της.

«Όπως είχαμε ανακοινώσει, όπως είχαμε δεσμευτεί, ξεκινά σήμερα, η επανεκπαίδευση του συνόλου των αστυνομικών μας. Ξεκινάμε από τους 2.500 άνδρες και γυναίκες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι αποτελούν την αιχμή του δόρατος της Αμέσου Δράσεως και θα περάσουν από το σχολείο επανεκπαίδευσης ολοκληρωμένα από τώρα μέχρι τον Ιούλιο στο σύνολό τους» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και συμπλήρωσε: «Τα μαθήματα, είναι τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό και ο στόχος μας είναι οι αστυνομικοί μας, να γνωρίσουν τους νόμους που διέπουν την αστυνομική δράση, να ενημερωθούν πλήρως για τον Ποινικό Κώδικα και ταυτόχρονα να έχουν πλήρη γνώση των δικαιωμάτων των πολιτών και των τεχνικών καλύτερης επικοινωνίας με το σύνολο τους, αλλά και με επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Ασφαλώς θα εκπαιδευτούν ώστε να είναι ακόμα καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί στα αστυνομικά τους καθήκοντα, στη χρήση των όπλων, στις τεχνικές της δράσης τους, στην εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας της Αμέσου Δράσεως».

Όπως σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, «Οι αστυνομικοί μας, κάνουν μία πολύ σκληρή και συνθέτη δουλειά επ’ ωφελεία της κοινωνίας, εργάζονται για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Το τελευταίο διάστημα, έχουμε ενισχύσει με 1.000 αστυνομικούς τα Αστυνομικά Τμήματα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και με 100 βραδινές περιπολίες, οι οποίες συμβάλλουν στην πάταξη της εγκληματικότητας. Ταυτόχρονα δουλεύουμε, για να εφοδιάσουμε τους αστυνομικούς μας, με καλύτερη υποδομή, με καλύτερα εφόδια ώστε και εκείνοι να κάνουνε με μεγαλύτερη ασφάλεια τη δουλειά τους».

Κλείνοντας, εξέφρασε την σιγουριά του για τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος: «Είμαι σίγουρος ότι αυτή η εκπαίδευση, θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και θα συμβάλει στο να γίνει πράξη, το όραμα και το σχέδιό μας που δεν είναι άλλο από μία αστυνομία σύγχρονη, ανθρώπινη, αποτελεσματική, φιλική, απέναντι στους πολίτες, φιλική απέναντι στους νέους ανθρώπους και ταυτόχρονα σκληρή, άτεγκτη και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα».

