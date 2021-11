Παράξενα

Αγρίνιο: νεκρός ο άνδρας που έπεσε από ταράτσα σπιτιού

Για τραγικό δυστύχημα κάνουν λόγο οι πληροφορίες. Ο άνδρας είχε ανέβει μόνος του, στην ταράτσα του σπιτιού, όπου ζει με την οικογένεια του.

Έχασε τελικώς την ζωή του ο 60χρονος άνδρας, ο οποίος γύρω στις 8 το πρωί έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού του, στο Αγρίνιο.

Η Αστυνομία ερευνά κάθε ενδεχόμενο. Στην ταράτσα βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα, όπως ένας φακός και ένα παπούτσι.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε για ατύχημα. Επειδή έμπαζε νερά το σπίτι, ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα για να ελέγξει την διαρροή, ενώ έβρεχε.

Εικάζεται πως κάποια στιγμή, ενώ επιχειρούσε να προστατεύσει το σπίτι του, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Τα δύο του παιδιά καθώς και η γυναίκα του που είναι άρρωστη, δεν κατάλαβαν πως ανέβηκε μέσα στην νύχτα για να κάνει επισκευές, χάνοντας τη ζωή του.

