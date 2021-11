Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Άρης: Νεκρός φίλαθλος έξω από την Τούμπα

Δεν άντεξε ο φίλος του ΠΑΟΚ που κατέρρευσε. Οι συλλυπητήριες ανακοινώσεις των δύο ομάδων.

Ανακοπή έπαθε ένας 45χρονος φίλος του ΠΑΟΚ αμέσως μετά τον αγώνα με τον Άρη.

Ο άνδρας κατέρρευσε έξω από το γήπεδο της Τούμπας, επί της οδού Διογένους και του έκαναν τεχνητή αναπνοή. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου τελικά κατέληξε.

Για το θάνατο του άνδρα εξέδωσαν ανακοίνωση τόσο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσο και η ΠΑΕ Άρης.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας που έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς έξω από το γήπεδο. Συγκλονισμένοι από την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, η σκέψη μας είναι στους δικούς του…».

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του οπαδού του Π.Α.Ο.Κ., που έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς έξω από το γήπεδο της Τούμπας, μετά τη λήξη του χθεσινού ντέρμπι.

Το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή…», αναφέρεται από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

