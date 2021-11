Πολιτική

Πλεύρης για μετάλλαξη Όμικρον: η Ελλάδα έχει πάρει τα μέτρα της

Τι απαντά στην ΠΟΕΔΗΝ και τις καταγγελιες για έλλειψη οξυγόνου σε νοσοκομεία, τις ΜΕΘ και τις αντοχές του ΕΣΥ, αλλά και για το ενδεχόμενο νέων περιορισμών.

«Αυτή τη στιγμή, όπως και όλη η παγκόσμια κοινότητα, παρακολουθούμε τη μετάλλαξη και αναμένουμε σε 10-15 ημέρες να έχουμε εικόνα. Εμείς έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Καταλαβαίνετε ότι όταν μία μετάλλαξη πλέον κινείται σε διάφορες χώρες, είμαστε σε επιφυλακή. Η επιστημονική κοινότητα διερευνά ποια ακριβώς είναι η δυναμική αυτής της μετάλλαξης ως προς τη μεταδοτικότητα, τη νοσηρότητα και την εμβολιαστική κάλυψη», είπε ο Υπ. Υγείας, σε ραδιοφωνική συνέντευξη του.

Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε πως «είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός και είναι σημαντικό ότι έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά εμβολιασμού. Κινούμαστε πλέον σε ρυθμούς Μαρτίου και σε επίπεδο ραντεβού και σε επίπεδο καθημερινών δόσεων. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας πηγαίνουν και κάνουν την τρίτη δόση, ενώ και για την πρώτη δόση έχουν πειστεί πολλοί. 500.000 για την πρώτη δόση και για την τρίτη δόση έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο οι πολίτες που είτε έχουν κλείσει ραντεβού είτε έχουν εμβολιαστεί. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι μονάδες εμβολιαστικής κάλυψης και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και συνολικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας».

Σχετικά με καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ για προβλήματα με το οξυγόνο στα νοσοκομεία, ο Υπ. Υγείας αποκρίθηκε πως «δεν υπάρχει κανένα νοσοκομείο της ελληνικής επικράτειας που να έχει πρόβλημα με το οξυγόνο. Δεν υπάρχει κανένας συμπολίτης μας που να νοσηλεύεται και να βρίσκεται σε λίστα αναμονής για οξυγόνο. Όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, έχουν το οξυγόνο που χρειάζονται. Δεν υπάρχει έλλειψη αναπνευστήρα σε κανένα νοσοκομείο».

Συμπλήρωσε ωστόσο, πως «το πρόβλημα είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, σε κάποια νοσοκομεία, μπορεί να μην υπάρχει κενή κλίνη ΜΕΘ. Τότε ο ασθενής διασωληνώνεται εκτός ΜΕΘ με τους όρους, όμως, που επιτάσσει η ιατρική επιστήμη και διακομίζεται αμέσως μόλις αδειάσει κάποια κατειλημμένη κλίνη. Κανένας, όμως, δεν έχει πρόβλημα οξυγόνου. Όλα τα νοσοκομεία έχουν οξυγόνο και δεν υπάρχει κανένας συμπολίτης μας που δεν λαμβάνει τη θεραπεία την οποία πρέπει να λάβει στα ελληνικά νοσοκομεία».

«Όσον αφορά τις κλίνες ΜΕΘ, επειδή το λέει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πω για μια ακόμη φορά ότι όλες οι κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα- το ξαναλέω όλες- έχουν διατεθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όπου υπάρχει κενή κλίνη σε ιδιωτική κλινική το ΕΚΑΒ διακομίζει εκεί το περιστατικό. Αυτή είναι η απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ, που λέει συνεχώς να επιτάξουμε κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, τη στιγμή που βρίσκονται όλες στη διάθεση του ΕΚΑΒ. Παραλάβαμε 557 κλίνες ΜΕΘ και αυτή τη στιγμή έχουμε 1300. Υπάρχει αναμονή, όπως υπήρχε πάντοτε, και αμέσως καλύπτεται. Ωστόσο, έχουμε ενισχύσει επιπλέον κρεβάτια με εξοπλισμό ΜΕΘ. Επομένως, κατά τη διάρκεια της αναμονής, οι ασθενείς είναι σε ειδικά διαμορφωμένα κρεβάτια, είτε χειρουργικά, είτε κλίνες ΜΑΦ, είτε σε ειδικές κλίνες που έχουν αναπνευστήρα και μόνιτορ και τους παρέχεται πλήρως η ιατρική φροντίδα που χρειάζονται», επεσήμανε ο Υπ. Υγείας.



«Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε lockdown»

Ακόμη, ο κ. Πλεύρης ανέφερε πως «αυτή τη στιγμή είμαστε σαφείς- και επειδή βλέπω ότι ξανανοίγει μία κουβέντα- δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε lockdown. Ειδικά όταν έχουμε εμβολιασμένο το 73% - 74% πλέον του ενήλικου πληθυσμού και βλέποντας, στο βαθμό που αυτό ισχύει και συνεχίζει να ισχύει, ότι αυτός ο κόσμος δεν παράγει νοσηλείες ή βαριές νοσηλείες. Από εκεί και πέρα, το έχουμε πει, θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα, όπως έγινε και στις ηλικίες άνω των 60. Θα υπάρξουν μέτρα για αυτούς που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν. Σεβαστή επιλογή του καθενός να μην εμβολιαστεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να «την πληρώνει» η πλειονότητα που αποφάσισε να εμβολιαστεί και έχει θωρακιστεί απέναντι στην πανδημία».

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών στην Ελλάδα, ο Υπ. Υγείας ανέφερε ότι «εφόσον η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εγκρίνει τον εμβολιασμό των παιδιών 5 έως 11 ετών- που το θεωρώ πιθανό, χωρίς να μπορώ να προκαταβάλω αποφάσεις, αλλά συνήθως έτσι συμβαίνει όταν έχουμε έγκριση από τον ΕΜΑ- θα έρθουν και τα εμβόλια. Γιατί είναι άλλα τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί για αυτές τις ηλικίες, με άλλη δόση. Επομένως, περιμένουμε την έγκριση της δικής μας Επιτροπής και αν αποφανθεί θετικά θα ανοίξει η διαδικασία».

