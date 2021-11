Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία - Κορονοϊός: ζήτησε φακελάκι για κρεβάτι σε ΜΕΘ

Εισαγγελική παρέμβαση για απαίτηση 3500 ευρώ προκειμένου να μπει «μέσο» για την εξασφάλιση κλίνης σε ΜΕΘ.

Στο «μικροσκόπιο» των εισαγγελικών αρχών της Θεσσαλονίκης έχει μπει η καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας ότι γυναίκα ζήτησε «φακελάκι» 3500 ευρώ από συγγενή ασθενούς με κορονοϊό στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τού εξασφαλίσει μία κλίνη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση από την Ασφάλεια για να διαπιστωθεί αρχικά η βασιμότητα της καταγγελίας κι εφόσον προκύψει ότι αληθεύει να κινηθούν άμεσες ενέργειες ώστε να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να ελεγχθεί ποινικά. Το αδίκημα το οποίο θα ερευνηθεί είναι αυτό της εμπορίας- επιρροής (ο παλιός νόμος περί μεσαζόντων).

Την καταγγελία πάντως επιβεβαίωσε με δηλώσεις του σε τηλεοπτικούς σταθμούς ο διοικητής του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» Οδυσσέας Κάτσακας. Όπως ανέφερε, ως καταγγέλλων φέρεται αστυνομικός, ο οποίος υποστήριξε ότι η γυναίκα συστήθηκε ως «επιτακτικός» υγειονομικός κι ότι δήθεν γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, ώστε να εξασφαλίσει κρεβάτι σε ΜΕΘ, διαφορετικά ο ασθενής θα πεθάνει.

