Ευρωκλινική Παίδων: επιτυχημένη η 17η Επιστημονική Ημερίδα

Τα πιο επίκαιρα παιδιατρικά θέματα, με πρωταγωνιστή το παιδί, κυριάρχησαν στις εργασίες της Ημερίδας.

Η Ευρωκλινική Παίδων ανανέωσε για ακόμη μια χρονιά το ραντεβού της με την επιστημονική παιδιατρική κοινότητα, μετά και την επιτυχημένη διοργανώνωση την 17ης Επιστημονική Ημερίδας της. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία όλων των συμμετεχόντων ενάντια στον κορονοϊό, η Ημερίδα -«θεσμός» για την παιδιατρική κοινότητα, πραγματοποιήθηκε και φέτος, χωρίς φυσική παρουσία, σε απευθείας διαδικτυακή παρουσίαση (Live Webinar), το πρωί του Σαββάτου.

Κεντρικός άξονας των ομιλιών ήταν τα «Επίκαιρα παιδιατρικά θέματα» γύρω από τον κορονοϊό και την σύγχρονη παιδιατρική. Καταξιωμένοι ιατροί της Ευρωκλινικής Παίδων και προσκεκλημένοι ομιλητές της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και του Νοσοκομείου «Αττικόν» παρουσίασαν με τις εισηγήσεις τους τις τελευταίες παιδιατρικές εξελίξεις και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα σε ένα webinar αφιερωμένο στο παιδί.

Μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην Ημερίδα ήταν:

«Εμβόλια COVID-19 στα παιδιά»,

«Παρατεινόμενο Εμπύρετο»,

«COVID-19 και αθλητισμός»,

«Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση του παιδιού με δυσλιπιδαιμία από τον παιδίατρο».

«Η συμμετοχή στο webinar ήταν δωρεάν και οι συμμετέχοντες παιδίατροι έλαβαν 2 μόρια (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο», όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ευρωκλινική Παίδων.

