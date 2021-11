Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: έρευνα στην Τούμπα για τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Οι τρεις από τους 4 συλληφθέντες οπαδούς του ΠΑΟΚ δεν είχαν μαζί τους κανένα από τα έγγραφα με τα οποία θα έπρεπε να ήταν εφοδιασμένοι για να μπουν στο γήπεδο.

Αυτεπάγγελτη αστυνομική έρευνα διεξάγεται σε βάρος των υπευθύνων του γηπέδου της Τούμπας που είναι επιφορτισμένοι με τους ελέγχους πιστοποιητικών για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Κι αυτό διότι κατά τον χθεσινό (επεισοδιακό) αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη φαίνεται ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, όσον αφορά τους ελέγχους πιστοποιητικών ή τεστ, πριν την είσοδο των οπαδών στις κερκίδες του σταδίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους τέσσερις συλληφθέντες οπαδούς του ΠΑΟΚ για τα επεισόδια, μόνο ένας είχε πάνω του τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις δεν είχαν απολύτως κανένα έγγραφο μαζί τους και φέρονται να δήλωσαν στους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν ότι αγνοούσαν ότι έπρεπε να ήταν εφοδιασμένοι με αυτά.

Υπό αυτές τις συνθήκες η εισαγγελέας ποινικής δίωξης απήγγειλε στους τρεις παραπάνω, εκτός από τις συνδεόμενες με τα επεισόδια κατηγορίες, επιπλέον κατηγορία για παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης μολυσματικών ασθενειών (285 ΠΚ).

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι των ελέγχων αναζητούνται για να συλληφθούν για το παραπάνω αδίκημα στο πλαίσιο του αυτοφώρου το οποίο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα.

Στο μεταξύ, οι συλληφθέντες, τρεις Έλληνες κι ένας Σέρβος (ηλικίας 21 έως 40 ετών) παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για την Τετάρτη και αποφάσισε να μην τους αφήσει ελεύθερους. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να δικαστούν θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Διώκονται για βία στους αθλητικούς χώρους, απόπειρα σωματικών βλαβών, διατάραξη, βία κατά υπαλλήλων, ενώ, κατά περίπτωση, για οπλοκατοχή (όπως και για το παραπάνω αδίκημα που περιγράφεται στο άρθρο 285 του ΠΚ).

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Βουλή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων και ποινικών ευθυνών για τις ομάδες που δεν τηρούν τον έλεγχο για τους ανεμβολίαστους, με αφορμή τις συλλήψεις των οπαδών του ΠΑΟΚ και την απουσία των απαραίτητων εγγράφων που θα έπρεπε να είχαν μαζί τους για να πάνε στο γήπεδο.

