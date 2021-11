Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παρθένα Κουτμερίδου: Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Αγωνία για την κόρη του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Στάθη Κουτμερίδη. Σε σοβαρή κατάσταση μετά την πρόωρη γέννα με κορονοϊό. Η έκκληση του συζύγου της.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται με κορoνοϊό στην Εντατική του «Αγίου Λουκά» Θεσσαλονίκης η 38χρονη κόρη του πρώην βουλευτή Σερρών του ΠΑΣΟΚ Στάθη Κουτμερίδη, Παρθένα.

Η δικηγόρος Παρθένα Κουτμερίδου, σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε εμβολιαστεί, ενώ διαγνώστηκε με κορονοϊό ενώ ήταν έγκυος στον 7ο μήνα. Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο, όμως λόγω της εγκυμοσύνης της, κρίθηκε επιβεβλημένο να μεταφερθεί στον Άγιο Λουκά.

Οι γιατροί κατάφεραν να πάρουν το παιδί με καισαρική και τώρα δίνουν αγώνα για να τεθεί εκτός κινδύνου η μητέρα, που νοσηλεύεται με αναπνευστική ανεπάρκεια.





Ο σύζυγός της Παναγιώτης Αγγελόπουλος μέσω Facebook απηύθυνε έκκληση για αίμα σε πολίτες, οι οποίοι μπορούν να προσέρχονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο όνομα «Παρθένα Κουτμερίδου του Ευσταθίου», τις καθημερινές, πλην Παρασκευής, και ώρες από 8:30 π.μ. – 14:30 μ.μ. και από 17:00 μ.μ. - 19 μ.μ..