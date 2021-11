Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Νεϊμάρ: Σοκ από τον σοβαρό τραυματισμό του Βραζιλιάνου

Επιβεβαιώθηκαν οι δυσοίωνες αρχικές εκτιμήσεις. Τι έδειξαν οι εξετάσεις. Πόσο θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων.

Επιβεβαιώθηκαν οι δυσοίωνες αρχικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Νεϊμάρ, στον χθεσινό (28/11) αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Σεντ Ετιέν. Οι εξετάσεις του Βραζιλιάνου άσου έδειξαν ότι έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, με παράλληλη ζημιά στους συνδέσμους.

Ο χρόνος της αποθεραπείας του εκτιμάται σε 6-8 εβδομάδες, αλλά σαφέστερη εικόνα θα υπάρξει μετά από νέες εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί ο «Νέι» εντός των επόμενων 72 ωρών.

Όλα δείχνουν, πάντως, ότι η Παρί θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νεϊμάρ τουλάχιστον ως τα μέσα Ιανουαρίου, χωρίς να αποκλείεται να απαιτηθεί ακόμη περισσότερος χρόνος για την επιστροφή του στη δράση.