Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμός παιδιών 5-11 ετών - Θεμιστοκλέους: Μετά τις 20 Δεκεμβρίου το εμβόλιο της Pfizer (βίντεο)

Πώς εξελίσσεται ο εμβολιασμός στην Ελλάδα. Ποιες μέρες θα παραμείνουν κλειστά τα εβμολιαστικά κέντρα τις γιορτές.

Ο Γ.Γ Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για το εμβολιαστικό πρόγραμμα, σημείωσε πως το 79,2% του ενηλίκου πληθυσμού έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου.

Έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό το 74,6% του ενήλικου πληθυσμού έναντι 77% του ενήλικου πληθυσμού στην ΕΕ.

40% των δικαιούχων αναμνηστικής δόσης έχουν εμβολιαστεί, ενώ 25,4% έχουν προγραμματίσει τρίτη δόση. Έτσι συνολικά το 65% των δικαιούχων της τρίτης δόσης έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντεβού.

Ο κ. Θεομιστοκλέους τόνισε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν πάνω από 2.000 εμβολιαστικά κέντρα. Καθημερινά τον Δεκέμβριο θα μπορούν να εμβολιάζονται πάνω από 100.000 άτομα, σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους που προανήγγειλε αύξηση των εμβολιαστικών γραμμών το επόμενο διάστημα. Συνεχώς προστίθενται νέα ραντεβού. Αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις που επιχειρούν ήταν κατά πολύ περισσότερες απ' ότι τον Μάιο, οπότε και είχαν σημειωθεί ρεκόρ εμβολιασμών.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τα εμβόλια για τα παιδιά ηλικίας, ο κ. Θεμιστοκλέους ότι μετά τις 20 Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα το εμβόλιο της Pfizer για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.

25 και 26 Δεκεμβρίου και 1η Ιανουαρίου τα εμβολιαστικά κέντρα θα είναι κλειστά λόγω αργιών. Εντός του Δεκεμβρίου, θα ανοίξουν και τις Κυριακές, είπε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ, με τα χιλιάδες νέα κρούσματα, τον τριψήφιο αριθμό θανάτων, την αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων και τον αριθμό των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Προβληματισμό για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.