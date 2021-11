Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Όμικρον - Θεοδωρίδου: Μονόδρομος ο εμβολιασμός για την προστασία μας

Τι είπε για τους προβληματισμούς που υπάρχουν για την μεταδοτικότητα της νέας παραλλαγής και το ενδεχόμενο να προκαλεί σοβαρότερη νόσηση.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας, συνέστησε ψυχραιμία για την αντιμετώπιση της παραλλαγής Όμικρον, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων.

Όπως είπε η κυρία Θεοδωρίδου, υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί σε ότι αφορά την νέα παραλλαγή Όμικρον, αλλά χρειάζεται χρόνος για να δοθούν απαντήσεις.

Ο πρώτος προβληματισμός αφορά τη μεταδοτικότητα της και τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν ότι είναι πιο μεταδοτική, αλλά αυτό δεν μπορεί να εκφραστεί αυτήν τη στιγμή με απόλυτη σιγουριά.

Ένα άλλο ζητούμενο είναι αν προκαλεί σοβαρότερη νόσηση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία σε περίπου 100 νοσήσαντες, τα φαινόμενα ήταν ήπια και κυρίως είχαν να κάνουν με κούραση και μυαλγίες. Αλλά η πλειονότητα των ασθενών ήταν νέοι σε ηλικία και γι αυτό θα πρέπει να περιμένουμε και τις ενδείξεις από ασθενείς με μεγαλύτερη ηλικία.

Η κυρία Θεοδωρίδου, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη και τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει ο εμβολιασμός και στις υποανάπτυκτες χώρες.

Ενώ αναφορικά με την ανησυχία ότι τα υπάρχοντα εμβόλια ίσως δεν μπορούν να προστατεύσουν από την παραλλαγή Όμικρον, είπε ότι πέρα από τις όποιες διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρχουν από παραλλαγή σε παραλλαγή, τα εμβόλια αποτελούν ασπίδα προστασίας.