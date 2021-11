Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Όμικρον – Μπουρλά: Το χάπι της Pfizer μπορεί να την αντιμετωπίσει

Η φαρμακοβιομηχανία Pfizer μπορεί να διαθέσει μέχρι και 80 εκ. δόσεις μέσα στο 2022.

Η φαρμακοβιομηχανία Pfizer προσδοκά να παράγει 80 εκατομμύρια δόσεις του πειραματικού της αντιιικού φαρμάκου της κατά της Covid-19, περισσότερα από την προηγούμενη πρόβλεψή της των 50 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλός της 'Αλμπερτ Μπουρλά σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Pfizer ανακοίνωσε ότι ήλπιζε να παρασκευάσει 180.000 δόσεις έως το τέλος του έτους και τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του επόμενου έτους, από τις οποίες 21 εκατομμύρια κατά το πρώτο μισό του 2022.

"Μπορούμε αμέσως τώρα να δεσμευτούμε για 80 εκατομμύρια δόσεις... χάρη στη μονάδα παραγωγής μας", δήλωσε ο Μπουρλά.

Ο Μπουρλά είπε επίσης ότι είναι πεπεισμένος πως το φάρμακο, που έχει την εμπορική ονομασία Paxlovid, δεν θα επηρεαστεί από την παραλλαγή Όμικρον.

Πρόσθεσε ότι η φαρμακοβιομηχανία θα γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα παραλλαγή μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες.

Η Pfizer υπέβαλε αίτηση για κατεπείγουσα έγκριση του Paxlovid την περασμένη εβδομάδα μετά την αναφορά στοιχείων που δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικό κατά 89% στην πρόληψη νοσηλειών ή θανάτων στα άτομα υψηλού κινδύνου.