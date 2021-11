Πολιτική

Κορονοϊός – Παπαστεργίου: Θετικός ο δήμαρχος Τρικκαίων

Με μια ανάρτηση γεμάτη χιούμορ και αισιοδοξία, ο δήμαρχος Τρικκαίων έκανε γνωστή την είδηση.

Ο δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανακοίνωσε σε ανάρτηση του στο Facebook, ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, μετά το pcr τεστ στο οποίο υποβλήθηκε.

Η ανάρτηση του είναι γεμάτη χιούμορ, ενδεικτική της αισιοδοξίας του, αλλά δεν παραλείπει να καταλήξει με το μήνυμα προτροπή, «Εμβολιαστείτε, προσέχετε και όλα θα πάνε καλά!».

Ο δήμαρχος Τρικκαίων είναι πλήρως εμβολιασμένος με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Η πλήρης ανάρτηση του δημάρχου Τρικκαίων