Βάρη: θύμα ληστείας μιλά στον ΑΝΤ1 για τον τρόμο που έζησε (βίντεο)

Στιγμές τρόμου περιγράφει πως βίωσε μια 48χρονη, στη Βάρη, όταν μπήκαν ληστές στο σπίτι της, ενώ εκείνη βρισκόταν σε αυτό.

Της Άννας Νικολάου

Τον απόλυτο τρόμο έζησε 48χρονη γυναίκα στα νότια προάστια, όταν γύρισε σπίτι της το βράδυ της Κυριακής.

Τρία ατόμα εισέβαλλαν στο διαμέρισμα της στο ισόγειο της πολυκατοικίας σπάζοντας το παράθυρο του υπνοδωματίου της.

Δύο από τους τρεις δράστες κρατούσαν τη 48χρονη γυναίκα ακινητοποιημένη στο δωμάτιο της, όσο ο τρίτος έκανε άνω - κάτω το υπόλοιπο διαμέρισμα.

Όπως λέει στην κάμερα του ΑΝΤ1, την έσωσε ένας σύρτης που έβαλε στην πόρτα του υπνοδωματίου της.

Όπως καταγγέλει στον ΑΝΤ1 η 48χρονη γυναίκα, έχει πέσει θύμα ληστείας και επίθεσης άλλες δύο φορές στο παρελθόν και μάλιστα θεωρεί ότι οι δράστες ήταν οι ίδιοι.

"Αναγνωρίζω τους δράστες, ξέρω ποιοι είναι, πριν από λίγο καιρό, ο ένας από αυτούς με είχε προσεγγίσει και μου είπε δώσε μου τα λεφτά σου", λέει το θύμα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται.

