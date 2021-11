Πολιτισμός

Η Πέγκυ Ζήνα... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εξομολόγηση εκ βαθέων, με αποκαλύψεις για την δύσκολη αρχή και την "μαγική διαδρομή" της καλλιτεχνικής πορείας και της ζωής της.

Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Πέγκυ Ζήνα.

Τι λέει για το επεισοδιακό ξεκίνημα της και το πρώτο τραγούδι για το οποίο μετάνιωσε.

Συγκινούν οι αναφορές της για τον έρωτα με τον Γιώργο Λύρα και ο ερχομός της κόρης τους.

Πως μιλά για τις μεγάλες συνεργασίες με κορυφαίους συνθέτες και τραγουδιστέ και ποια όνειρα της αποκαλύπτει.

Αυτή την Πέμπτη, η Πέγκυ Ζήνα μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

#EnwpiosEnwpiw

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παρθένα Κουτμερίδου: Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Θεσσαλονίκη - Ανήλικοι λήστευαν με ψεύτικο όπλο: Ελεύθεροι με αναμορφωτικά μέτρα

Κακοκαιρία σαρώνει την Ήπειρο (εικόνες)