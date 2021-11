Παράξενα

Αστυνομικός και πολίτης πιάστηκαν στα χέρια

Άναψαν τα αίματα στην Λάρισα. Οι συστάσεις του αστυνομικού και η αντίδραση του πολίτη.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Λάρισας.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που ήταν μπροστά στο σκηνικό, ένας αστυνομικός με το περιπολικό του, θέλησε να κάνει συστάσεις στους οδηγούς που είχαν σταθμεύσει παράνομα με αλάρμ επί της Παπαναστασίου. Ο ένας εξ αυτών γύρω στα 30, έφερε αντιρρήσεις φωνάζοντας προς τον αστυνομικό χωρίς να υπακούει στις συστάσεις του.

Μάλιστα πάνω στην λεκτική διαμάχη κινήθηκε προς τον αστυνομικό, και τον απώθησε σπρώχνοντάς τον πάνω στο περιπολικό. Οι δύο άντρες πιάστηκαν στα χέρια, καθώς ο 30χρονος αντιστάθηκε όταν ο αστυνομικός πήγε να τον συλλάβει, με τον κόσμο απλά να παρακολουθεί άναυδος το σκηνικό.

Τελικά ο οδηγός μπήκε στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στην Παπαναστασίου την ώρα μάλιστα που υπήρχε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο αστυνομικός κάλεσε βοήθεια και ξεκίνησε καταδίωξη στους δρόμους της Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

