Καιρός: καταιγίδες, χιόνια και κρύο την Τρίτη

Ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι σχεδόν σε όλη την χώρα. Που θα είναι πιο ισχυρές οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και από τις απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 5 με 7 και στα πελάγη 8 μποφόρ, τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και από το βράδυ σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση. Στα βόρεια ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 15, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 5 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, 5 με 6 και κατά τόπους τοπικά 7 και στα νότια τις πρωινές ώρες 8 μποφόρ. Τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι έντονα, θα σταματήσουν βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στα παράκτια τμήματα το πρωί 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά σε βορειοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην δυτική Μακεδονία από -02 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και αργά το απόγευμα θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο 7 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Το θερμόμετρο θα δείξει από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίουμ ενώ στην Ήπειρο από -02 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες με σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις απογευματινές ώρες θα σταματήσουν. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 5 με 7 και στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν με μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα σταματήσουν. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 7 με 8 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά έως 9 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Τις απογευματινές ώρες βαθμιαία από τα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τετάρτη

Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο και στο ανατολικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες, με ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Το βράδυ οι νεφώσεις στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά. Σταδιακά αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, τις πρωινές ώρες στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς, 3 με 5 και στα νότια πελάγη μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια έως τους 12, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως τους 13 με 15 και στο Αιγαίο έως τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

