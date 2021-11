Μπάιντεν: Οι Τραμπ έγιναν... στολίδι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους (εικόνες)

Μία φωτογραφία των Τραμπ στο χριστουγεννιάτικο δέντρο των Μπαίντεν. Δείτε φωτογραφίες...

Γιρλάντες σε αφθονία, γλυκίσματα και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μια φωτογραφία... των Τραμπ: σε μια Αμερική πιο διχασμένη από ποτέ οι Μπάιντεν προωθούν τον κατευνασμό, τουλάχιστον συμβολικά, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σήμερα, οι δημοσιογράφοι διέσχισαν έναν Λευκό Οίκο πλούσια διακοσμημένο και φωταγωγημένο για τα Χριστούγεννα, σε παραδοσιακό στιλ. Είδαν ένα αντίγραφο του Λευκού Οίκου φτιαγμένο από μελόψωμο με μπαχαρικά, ένα τραπέζι στρωμένο για το εορταστικό γεύμα, κάλτσες με τα ονόματα των εγγονιών των Μπάιντεν...

Ωστόσο αυτό που αναμφίβολα προσήλκυσε περισσότερο από όλα την προσοχή στη διακόσμηση, την επίβλεψη της οποίας είχε η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν, είναι μικρές πινελιές που θυμίζουν τους προηγούμενους ενοίκους του Λευκού Οίκου.

Οι Μπάιντεν έβαλαν ένα κάδρο με μια φωτογραφία του ζεύγους Τραμπ ανάμεσα στις φωτογραφίες άλλων προεδρικών οικογενειών που στολίζουν ένα από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους. Από τη διακόσμηση αυτή δεν έλειψαν και ευχετήριες κάρτες που είχε υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Inspired by the acts of kindness and experiences that lifted our spirits this year, decorated rooms in the White House reflect the Gifts from the Heart that unite us all: faith, family, friendship, the arts, learning, nature, gratitude, service, community, peace, and unity. pic.twitter.com/fsaYFthIqH