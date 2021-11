Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: Ματαιώνονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις

Η έξαρση της πανδημίας οδήγησέ όλους τους δημάρχους του νομού σε αυτή την απόφαση. Τι θα γίνει με τους στολισμούς.

Με κοινή ανακοίνωση όλων των δημάρχων της Χαλκιδικής, έγινε γνωστό ότι ματαιώνονται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού.

«Με αίσθημα υψηλής κοινωνικής ευθύνης και μετά από έντονο προβληματισμό καταλήξαμε στην κοινή απόφαση να μην πραγματοποιήσουμε Εορταστικές Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στους Δήμους αρμοδιότητάς μας. Δυστυχώς, αν και προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, η έξαρση της πανδημίας δεν μας επιτρέπει να λάβουμε αποφάσεις παρασυρμένοι από συναισθηματισμούς.

Οφείλουμε πάνω από όλα να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και να προτάξουμε το γενικό καλό. Ωστόσο, αντιλαμβανόμενοι πλήρως την ψυχολογική ανάγκη μικρών και μεγάλων να ζήσουν το Χριστουγεννιάτικο κλίμα, θα προχωρήσουμε κανονικά στον Χριστουγεννιάτικο στολισμό όλων των Κοινοτήτων μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

