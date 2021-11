Life

“House of Gucci”: Οι κληρονόμοι του Οίκου απειλούν να κινηθούν νομικά κατά της ταινίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ταινία πραγματεύεται ένα από τα πιο συνταρακτικά γεγονότα που βίωσε η Ιταλία τη δεκαετία του 1990, τη δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι.

Οι κληρονόμοι του ιταλικού οίκου μόδας Gucci απείλησαν σήμερα να κινηθούν νομικά σε βάρος της ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ "House of Gucci", την οποία κατηγορούν ότι περιγράφει τα μέλη της οικογένειας ως «χούλιγκαν».

Η ταινία πραγματεύεται ένα από τα πιο συνταρακτικά γεγονότα που βίωσε η Ιταλία τη δεκαετία του 1990, τη δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι (τον οποίο υποδύεται ο Άνταμ Ντράιβερ), κληρονόμου του ιταλικού οίκου, για την οποία έδωσε εντολή η πρώην σύζυγός του Πατρίτσια Ρετζιάνι (Λέιντι Γκάγκα).

«Η οικογένεια Γκούτσι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία για να προστατεύσει το όνομα και την εικόνα της, όπως και εκείνη των κοντινών της» ανθρώπων, αναφέρεται σε μια επιστολή που δημοσιεύτηκε από το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, την οποία υπογράφουν οι κληρονόμοι του Άλντο Γκούτσι (1905-1990), του ιδρυτή του διάσημου οίκου μόδας.

Η επιστολή επισημαίνει πως οι κληρονόμοι Γκούτσι έχουν πληγωθεί ιδιαιτέρως από την περιγραφή της Πατρίτσια Ρετζιάνι, «μιας γυναίκας που καταδικάστηκε επειδή έδωσε εντολή για τη δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι (και η οποία παρουσιάζεται) ως θύμα».

Εκφράζεται επίσης η λύπη που ο Άλντο Γκούτσι και οι συγγενείς του περιγράφονται ως «χούλιγκαν, αδαείς και αναίσθητοι απέναντι στον κόσμο που τους περιβάλλει».

Η οικογένεια Gucci δεν εμπλέκεται στον οίκο μόδας από τη δεκαετία του 1990. Σήμερα, ο οίκος ανήκει στον γαλλικό όμιλο Kering, που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Φρανσουά Πινό.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου στο “Πρωινό”: Τα εμβόλια mRNA δεν είναι εμβόλια (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Καθηλωτικό το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Βανδή - Μπισμπίκης: Ο Μανώλης Κονταρός στο “Πρωινό” για τα “κουμπαράκια” του (βίντεο)