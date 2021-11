Υγεία - Περιβάλλον

Όμορφο και καλοσχηματισμένο στήθος: η επιθυμία που... η πλαστική χειρουργική κάνει πραγματικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την αυξητική στήθους, την διαδικασία, τις προσδοκίες κάθε γυναίκας και την “νέα εμφάνιση” που ενισχύει την αυτοπεποίθηση της.

Το στήθος αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της γυναικείας εμφάνισης και επηρεάζει την αυτοεκτίμηση και την ψυχολογία της σύγχρονης γυναίκας. Τα πρότυπα για το ιδανικό στήθος διαφοροποιούνται ανάλογα με την κοινωνία και την εποχή. Βέβαια, το ιδανικό στήθος αποτελεί ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα.

Οι μαστοί στη διάρκεια ζωής κάθε γυναίκας υφίστανται μεταβολές και καταπονήσεις, με βασικότερες την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό και φυσικά την βαρύτητα. Αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών είναι η χαλάρωση και η αλλαγή του όγκου ή του σχήματος του στήθους. Οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής μας δίνουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τις αλλαγές και να επαναφέρουμε την νεανική εικόνα του στήθους.

Ποια είναι η συχνότερη επέμβαση πλαστικής στήθους;

Η προσθετική στήθους ή αυξητική μαστών αποτελεί την πιο συχνή επέμβαση πλαστικής χειρουργικής. Μπορεί να γίνει μόνη της ή σε συνδυασμό με ανόρθωση, ανάλογα με την περίπτωση.

Ποια η διαδικασία της αυξητικής στήθους;

Για την αύξηση του μεγέθους των μαστών χρησιμοποιούνται ενθέματα σιλικόνης. Τέσσερις είναι οι επιλογές για την τοποθέτηση των ενθεμάτων.

Πάνω από τους μύες

Κάτω από τους μύες

Dual plane

Subfascial

Η επέμβαση διαρκεί περίπου μια ώρα και πραγματοποιείται με γενική αναισθησία. Συνήθως η γυναίκα χρειάζεται να παραμείνει στην κλινική ένα βράδυ.

Ποιες οι νεότερες τεχνικές αυξητικής στήθους;

Οι πιο σύγχρονες τεχνικές είναι η Dual Plane (το ένθεμα τοποθετείται μίσο πάνω και μισό κάτω από τους μύες) και η Subfacial (το ένθεμα τοποθετείται κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυός). Σε κάθε περίπτωση ο πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωμένος με τις τεχνικές για να αποφασίσει ποια θα εφαρμόσει ανάλογα με την περίπτωση.

Πώς επιλέγουμε το μέγεθος των ενθεμάτων;

Το μέγεθος των ενθεμάτων εξαρτάται από την ίδια την επιθυμία της ασθενούς. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο σωματότυπος της. Κατά την πρώτη επίσκεψη η υποψήφια συζητά με τον γιατρό της όλες τις παραμέτρους, ώστε να να ληφθεί η σωστή απόφαση.

Πόσο κοστίζει η αυξητική στήθους;

Η αυξητική στήθους είναι μια επέμβαση με προσιτό κόστος για κάθε γυναίκα.

Τι να περιμένω μετά την επέμβαση;

Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες είναι απόλυτα ικανοποιημένες με το αποτέλεσμα της επέμβασης.

Σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση έχουν αποκτήσει ένα όμορφο στήθος, γεγονός που συμβάλλει στην βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους. Να τονίσουμε πως το αποτέλεσμα είναι φυσικό και αρμονικό με τις αναλογίες του σώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.kallisti-medical.gr