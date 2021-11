Κοινωνία

ΔΣΑ - εκλογές: Τα αποτελέσματα του Α’ γύρου

Οι δύο δικηγόροι που πέρασαν στο δεύτερο γύρο των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στο δεύτερο γύρο των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών πέρασαν ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός (ποσοστό 29,37%) και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος (ποσοστό 21,63%). Οι επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα 5 και 6 Δεκεμβρίου 2021. Η διαφορά μεταξύ των δύο μονομάχων είναι στο 7,74%.

Στις εκλογές του α΄ γύρου στον ΔΣΑ προσήλθαν 12.788 δικηγόροι, από τους 23.397 Αθηναίους δικηγόρους που είχαν δικαίωμα ψήφου. Το ποσοστό συμμετοχής στον α΄ γύρο των εκλογών του ΔΣΑ ανέρχεται στο 54,66% και το ποσοστό αποχής στο 45,34%. Καταμετρήθηκαν 12.189 έγκυρα ψηφοδέλτια, 195 άκυρα και 404 λευκά.

Τα αποτελέσματα του α΄ γύρου στο 100% των καταμετρημένων ψήφων έχουν ως εξής:

Δημήτρης Βερβεσός έλαβε 3.580 σταυρούς, ποσοστό 29.37%

Δημήτρης Αναστασόπουλος έλαβε 2.637 σταυρούς, ποσοστό 21,63%

Αθανάσιος Καμπαγιάννης έλαβε 1.826 σταυρούς, ποσοστό 14,98%

Μιχαήλ Καλαντζόπουλος έλαβε 1.210 σταυρούς, ποσοστό 9,93%

Αλέξανδρος Μαντζούτσος έλαβε 1.141 σταυρούς, ποσοστό 9,36%

Θέμης Σοφός έλαβε 623 σταυρούς, ποσοστό 5,11%

'Αγγελος Βρεττός έλαβε 597 σταυρούς, ποσοστό 4,90%

Χαράλαμπος Κονδύλης έλαβε 575 σταυρούς, ποσοστό 4,72%