Κακοκαιρία: Χιόνια σε Τρίκαλα και Καρδίτσα (εικόνες)

Χιόνισε στην ορεινή Πίνδο. «Φουσκωμένοι» οι ποταμοί στην Π.Ε. Τρικάλων. Χιόνια έπεσαν και στα ορεινά της Καρδίτσας.



Χιόνια σκέπασαν στη διάρκεια της νύχτας την ορεινή Πίνδο, με το ύψος του χιονιού να κυμαίνεται από τρία έως δέκα εκατοστά.

Εννιά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σύμφωνα με όσα τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης, ρίχνουν αλάτι για να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι για τις μετακινήσεις, ενώ ο ίδιος συνιστά στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινούνται σε αυτές τις περιοχές που σημειώθηκε χιονόπτωση.

Οι καταπτώσεις βράχων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων συνεχίζονται, με τους ποταμούς να είναι σημαντικά «φουσκωμένοι». Η όλη κατάσταση, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη είναι ελεγχόμενη, καθώς σήμερα τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν.

Χιόνια στα ορεινά της Καρδίτσας

Χιονοπτώσεις, σε υψόμετρο 1000 μέτρων περίπου, στην περιοχή της Αργιθέας σημειώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Νούσιου.

Έξι μηχανήματα της Π.Ε. επιχειρούν για να μην υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις. Το ύψος του χιονιού σύμφωνα με τον κ. Νούσιο φτάνει τα 20 εκατοστά. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα ποτάμια μετά τις έντονες βροχοπτώσεις είναι ελεγχόμενη, σύμφωνα με τον ίδιο.

