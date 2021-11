Κοινωνία

Κερατσίνι – 8χρονη: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε η οικογένεια

Η οικογένεια κατέθεσε αίτημα στην Εισαγγελία για άρση του βιντεοληπτικού υλικού. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Μπαρκαγιάννης.



Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε η οικογένεια της 8χρονης η οποία βρήκε τραγικό θάνατο όταν σφηνώθηκε σε συρόμενη μεταλλική πόρτα εργοστασίου στο Κερατσίνι.

Η οικογένεια μέσω του συνηγόρου της Γιάννη Μπαρκαγιάννη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κατέθεσε αίτημα στην Εισαγγελία για άρση του βιντεοληπτικού υλικού των τελευταία δέκα ημερών από τις κάμερες που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου καθώς θεωρεί ότι η 8χρονη γνώριζε ότι υπήρχε φωτοκύτταρο στην πόρτα και πήγαινε εκεί για να παίξει.

«Κάναμε ότι υπάρχει για να βοηθήσουμε τις εισαγγελικές αρχές για να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε ο κ. Μπαρκαγιάννης

Όπως υποστήριξε ο κ. Μπαρκαγιάννης στα βίντεο υπάλληλοι του εργοστασίου φαίνεται να μιλούν διαρκώς στο τηλέφωνο. «Θέλουμε να μάθουμε με ποιους μιλούσαν και αν τους είπαν να φύγουν από το εργοστάσιο».

Επίσης, όπως είπε σε βίντεο φαίνεται ένα μαύρο αυτοκίνητο με αλάρμ πάνω στον δρόμο απέναντι από το εργοστάσιο και μια μηχανή, ενώ ανέφερε ότι ο υπάλληλος που είχε βγει έξω συνομιλούσε με τον οδηγό του οχήματος και φαίνεται στην συνέχεια να επιστρέφει στο εργοστάσιο.

«Δεν πήγε κανείς να δει αν έχει σφυγμό η Όλγα, την κλώτσησαν κι έφυγαν» είπε και πρόσθεσε ότι «έχει ασκηθεί δίωξη και θα υπάρξουν ευθύνες», ενώ σημείωσε ότι ο στόχος του είναι να γίνει η δίωξη κακουργηματική. «Αν δεν γίνει κακουργηματική δίωξη δεν θα αποδειχθεί τίποτα από όλα αυτά», σημείωσε ακόμα ο κ. Μπαρκαγιάννης.

