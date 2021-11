Αθλητικά

“Xρυσή Μπάλα”: Τα συγχαρητήρια του Πελέ στον Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει Ιστορία στο ποδόσφαιρο, στα 34 χρόνια του. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν βραβεύθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2021, κατακτώντας την έβδομη «Χρυσή Μπάλα» στο θεσμό, τον οποίο διοργανώνει το γαλλικό περιοδικό France Football.

Τον Αργεντινό, μεταξύ άλλων, έσπευσε να συγχαρεί και ο Πελέ. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος, στα 81 του πλέον χρόνια, χαρακτήρισε δίκαιη την απόφαση για την απονομή του βραβείου ξανά στον Μέσι: «Συγχαρητήρια για μια ακόμη χρυσή μπάλα. Είναι πραγματικά μια σωστή απόφαση για ένα μεγάλο ταλέντο» ήταν η ανάρτηση του «βασιλιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αιχμές από τον Κασίγιας

Την αντίθεσή του πως ο Μέσι άξιζε να κατακτήσει την χρυσή μπάλα, εξέφρασε ο Ικερ Κασίγιας. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας δήλωσε πως ο Αργεντίνος είναι μέσα στους 5 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών, αλλά δεν ηταν ο καλύτερος για την χρονιά που πέρασε.

«Μου είναι ολοένα και πιο δύσκολο να πιστέψω στα βραβεία ποδοσφαίρου. Για μένα, ο Μέσι είναι ένας από τους πέντε καλύτερους παίκτες σε ολόκληρη την ιστορία, αλλά πρέπει να αρχίσεις να ξέρεις πώς να καταγράφεις ποιοι είναι οι κορυφαίοι μετά από μια σεζόν. Δεν είναι τόσο δύσκολο! Άλλοι το κάνουν δύσκολο!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

