Κορονοϊός – Η σπαρακτική ανάρτηση νοσηλεύτριας: Φοβάμαι μαμά

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η ανάρτηση νοσηλεύτριας σε κλινική covid.

Σπαρακτικό ήταν το μήνυμα νοσηλεύτριας κλινικής covid μετά το τέλος της βάρδιας στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Η νοσοκόμα περιγράφει τα όσα ζει, αλλά και τα όσα αισθάνεται.

«Τελικά το παιχνίδι είναι άνισο. Ο εγκεφαλικός εγωισμός ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Εμβολιασμένος; Εννοείται όχι. Ετών 39 με οξυγόνο τώρα. 21 σύνολο 4 ναι Οι υπόλοιποι μάντεψε. Και μια διασωληνωμένη και αυτή στους μάντεψε . . . ετών 74. Και δεν είναι η στολή που πρέπει ν’ αντέξεις (γιατί λιώνεις στη κυριολεξία ), δεν είναι η κούραση ,δεν είναι η όλη κατάσταση που πρέπει να διαχειριστείς. Είναι η ειρωνεία , το δε βαριέσαι , το έτυχε σε μένα και δεν το περίμενα , δεν πίστευα ότι υπάρχει .. Αλήθεια ;

Τώρα που είσαι πριν τη διασωλήνωση πίστεψες; Πραγματικά σου λέω αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται ν’ αλλάξει ποτέ αν δεν αλλάξει το εγώ μας και πως βλέπουμε τα πράγματα. Εδώ Γεννηματάς. Μόλις έβγαλα τη στολή. Στάζω. Διψάω. Φοβάμαι μαμά» έγραψε η νοσηλεύτρια στην ανάρτησή η οποία συνοδεύεται από τη φωτογραφία της με την ασήκωτη και ασφυκτική στολή.

