“Το Πρωινό” - Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Παραγωγός ζήτησε άδεια από τον πιλότο για να κάνει ντοκιμαντέρ

Ποια ήταν η απάντηση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, μέσω του δικηγόρου του.



Επτά μήνες μετά την αποτρόπαια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς η άτυχη 20χρονη ήταν και Βρετανή υπήκοος.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», η δημοσιπογράφος Κέλλυ Χεινωπόρου, παραγωγός τηλεοπτικής εταιρείας από το Λονδίνο επικοινώνησε με τον δικηγόρο του συζυγοκτόνου, και του ζήτησε να έρθει σε επαφή με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται, προκειμένου να του παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα για την παραγωγή με θέμα την δολοφονία στα Γλυκά Νερά.

Αρνητική, ωστόσο, ήταν η απάντηση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σύμφωνα με τον δικηγόρου του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη. «Ο εντολέας μου δεν επιθυμεί να συναινέσει στην παραγωγή ταινίας ή ντοκιμαντέρ για την τραγική αυτή υπόθεση. Είναι αρνητικός», δήλωσε ο κ. Παπαϊωαννίδης.

Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με θέμα την άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς έχουν δείξει τόσο το BBC όσο και το Βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4.

Παραγωγοί του Channel 4 μάλιστα, έχουν επικοινωνήσει με την σύμβουλο ψυχικής υγείας Ελένη Μυλωνοπούλου η οποία έκανε συνεδρίες με την 20χρονη κοπέλα λίγο καιρό πριν από τη δολοφονία της, ζητώντας να τους μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Καρολάιν στη σχέση και τον γάμο της με τον σύζυγό της.

