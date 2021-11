Κόσμος

Τουρκία - κακοκαιρία: Λεωφορεία “ασπίδα” για διανομείς

Η κακοκαιρία στην Τουρκία έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και νεκρούς.

Η κακοκαιρία στην Τουρκία έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και νεκρούς, με τις εικόνες να τρομάζουν, ιδιαίτερα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κάποιοι από τους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο είναι αυτοί που κυκλοφορούν ή δουλεύουν χρησιμοποιώντας μηχανές.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του ίντερνετ κάνει ένα βίντεο που δείχνει την αλληλεγγύη στην πράξη.





Οδηγοί λεωφορείων έχουν δημιουργήσει «ασπίδα» με τα οχήματά τους για διανομείς έτσι ώστε να περάσουν με ασφάλεια από μια γέφυρα του Βοσπόρου.

Οι άνεμοι είναι πραγματικά πολύ ισχυροί, όπως φαίνεται και από το βίντεο που έχει δημοσιεύσει οδηγός αυτοκινήτου που ήταν πίσω από τα λεωφορεία και τους διανομείς.

Όπως είναι φυσικό, η πρωτοβουλία των οδηγών των λεωφορείων έχει προκαλέσει εκατοντάδες θετικά σχόλια στα social media.

#F?rt?na metrobus soforleri koprude lodostan dolay? ilerleyemeyen motokuryelere yard?m ederken pic.twitter.com/1TFpQFRDO9 — zafer birben (@zaferbirben) November 29, 2021

