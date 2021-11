Πολιτισμός

Δημήτρης Λιγνάδης: Θα πάει στην κηδεία της μητέρας του;

Τι είπε στο "Πρωινό" ο δικηγόρους του Αλέξης Κούγιας.



Έγγραφο αίτημα έχει καταθέσει ο δικηγόρος του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας, προκειμένου να λάβει άδεια ο εντολέας του για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας του.

Όπως είπε στο «Πρωινό» ο Αλέξης Κούγιας «έχω καταθέσει έγγραφο αίτημα και περιμένουμε την απόφαση».

την απόφαση αναμένεται να λάβει ο διευθυντής της φυλακής, εντός της ημέρας, καθώς η κηδεία της μητέρας του Δημήτρη Λιγνάδη θα τελεστεί αύριο.

«Αν είναι θετική η απόφαση ο Δημήτρης Λιγνάδης θα συνοδεύεται από αστυνομικούς», σημείωσε ο κ. Κούγιας.

Ο αδερφός του Δημήτρη Λιγνάδη, Γιάννης, μίλησε χθες για την απώλεια της μητέρας του και ανέφερε ότι την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της επιδείνωσαν οι εξελίξεις σχετικά με τον γιο της Δημήτρη Λιγνάδη.

