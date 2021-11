Πολιτική

Μετάλλαξη “Όμικρον” – Μητσοτάκης: Νέα μέτρα ενόψει Χριστουγέννων

Νέα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Πληροφορίες για πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.

Στην εισαγωγική του ομιλία, στο υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί για την εξέλιξη της πανδημίας, μετά και την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης και θα προβεί σε ανακοινώσεις μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας ενόψει και των γιορτών.

Σχετική ανακοίνωση έγινε από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να ανακοινώσει ότι οι άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν θα εμβολιαστούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2022 θα πληρώσουν χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Χθες, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας, συνέστησε ψυχραιμία για την αντιμετώπιση της παραλλαγής Όμικρον, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων.

Όπως είπε η κυρία Θεοδωρίδου, υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί σε ότι αφορά την νέα παραλλαγή Όμικρον, αλλά χρειάζεται χρόνος για να δοθούν απαντήσεις.

Ο πρώτος προβληματισμός αφορά τη μεταδοτικότητα της και τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν ότι είναι πιο μεταδοτική, αλλά αυτό δεν μπορεί να εκφραστεί αυτήν τη στιγμή με απόλυτη σιγουριά.

Ένα άλλο ζητούμενο είναι αν προκαλεί σοβαρότερη νόσηση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία σε περίπου 100 νοσήσαντες, τα φαινόμενα ήταν ήπια και κυρίως είχαν να κάνουν με κούραση και μυαλγίες. Αλλά η πλειονότητα των ασθενών ήταν νέοι σε ηλικία και γι αυτό θα πρέπει να περιμένουμε και τις ενδείξεις από ασθενείς με μεγαλύτερη ηλικία.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα σχετικά με το νέο στέλεχος Όμικρον του SARS-CoV-2.

