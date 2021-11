Πολιτισμός

#MeToo: Νέα καταγγελία για ηθοποιό - Διεγράφη από το ΣΕΗ

Συγκλονίζει στην κατάθεσή της στο ΣΕΗ η ηθοποιός που κατήγγειλε το περιστατικό. Τι δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.



Μία νέα καταγγελία έγινε εις βάρους γνωστού ηθοποιού όπως αποκάλυψε η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Η ηθοποιός κατήγγειλε το περιστατικό στο ΣΕΗ και όσοι είδαν την κατάθεσή της, δάκρυσαν, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο ηθοποιός στην συνέχεια διεγράφη από το Σωματείο Ελλήνων ηθοποιών, ενώ ήταν μέλος του εδώ και 30 χρόνια.

«Με βιντεοσκοπούμε παρά τη θέλησή μου και το έδειχνε σε όλους από εκεί το έμαθα κι εγώ. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που μου συνέβαινε! Πήγα κατευθείαν στην αστυνομία, αλλά δεν με βοήθησε κανείς, πανικοβλήθηκα, για να το διαχειριστώ πήγα σε ψυχολόγο, μου πήρε καιρό να συνέλθω απ΄ όλο αυτό που είχα ζήσει…» ανέφερε στην κατάθεσή της η ηθοποιός.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας επιβεβαίωσε στο "Πρωινό" την καταγγελία και τόνισε ότι ο εν λόγω ηθοποιός διεγράφη από το ΣΕΗ για λόγους σεξουαλικής παρενόχλησης.

