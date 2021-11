Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Ακύλας, η Ζωή και η… “έκρηξή” της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αποκλειστικό απόσπασμα που μετέδωσε το “Πρωινό” του ΑΝΤ1 και το spoiler για τον γιο του Ακύλα και της Ζωής.



Αποκλειστικό απόσπασμα από το καθηλωτικό επεισόδιο της Τρίτης στις «Άγριες Μέλισσες» προβλήθηκε από την εκπομπή "Το Πρωινό".



Η Ζωή δεν μπορεί να αντέξει άλλο την πίεση του Ακύλα, τσακώνεται με την Αιμιλία και τη διώχνει απ’ το σπίτι.



Ωστόσο, ο Βαγγέλης Περρής έδωσε και ένα spoiler για την συνέχεια καθώς όπως αποκάλυψε ο γιος του Ακύλα και της Ζωής κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Ο Λάμπρος δέχεται την επίσκεψη του Ντούνια στη φυλακή, ο οποίος τον απειλεί ανοιχτά. Η Μάρω, η μητέρα του Ζάχου, επανασυνδέεται με όλους τους παλιούς φίλους στο χωριό και υπόσχεται στην Ελένη πως θα τη βοηθήσει με τον Λάμπρο. Η Ζωή τσακώνεται με την Αιμιλία και τη διώχνει απ’ το σπίτι. Ο Ακύλας επεμβαίνει. Πώς θα αντιδράσει η Ζωή; Η Μυρσίνη αρνείται να επιστρέψει την περιουσία στον Δούκα που γίνεται έξω φρενών. Ο Κωνσταντής ανακοινώνει στα αδέρφια του ότι με τη Δρόσω τα ξαναβρήκαν και ο Νικηφόρος αποφασίζει να μιλήσει με τη Ρένα. Η Σοφούλα, έξαλλη με τον αδερφό της, τον Θανασάκη, ενημερώνει τους γονείς της, ενώ εκείνος ζητάει απ’ τον Μελέτη μια χάρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημήτρης Λιγνάδης: Θα πάει στην κηδεία της μητέρας του;

“Το Πρωινό” - Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Παραγωγός ζήτησε άδεια από τον πιλότο για να κάνει ντοκιμαντέρ

Γυναίκα που είχε εγκαταλειφθεί ως μωρό: μην πετάτε τα παιδιά σας

Gallery