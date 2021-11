Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Πήγε στο δικαστήριο παρά την καραντίνα

Αναστάτωση και εκνευρισμό στο δικαστήριο προκάλεσε η παρουσία του ψευτογιατρού. Την άμεση αποχώρησή του διέταξε η πρόεδρος.



Παρών στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) δήλωσε σήμερα ο "Dr Kontos", προκαλώντας αναστάτωση και εκνευρισμό στο δικαστήριο, καθώς θα έπρεπε να βρίσκεται σε καραντίνα μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύτηκε με κορονοϊό.

Ο 48χρονος πρωταγωνιστής της υπόθεσης εξαπάτησης δεκάδων βαριά ασθενών μετήχθη στο δικαστήριο από τις φυλακές, όπου επέστρεψε στις 28 Νοεμβρίου, μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Νοσοκομείο, αν και θα έπρεπε να βρίσκεται σε καραντίνα.

Ο "ψευτογιατρός" που δεν είχε εμφανιστεί στις προηγούμενες τρεις συνεδριάσεις του δικαστηρίου και δεν είχε εξουσιοδοτήσει τους συνηγόρους του να παρασταθούν, βρέθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστών στη δίκη για την υπόθεση των 12 ανθρωποκτονιών ασθενών που εγκατέλειψαν τις θεραπείες τους και αφέθηκαν στις δήθεν θεραπείες του "δόκτωρα Κόντου" και των 14 ασθενών που κινδύνευσαν σοβαρά λόγω της εμπιστοσύνης που έδειξαν στον κατηγορούμενο και τις επικίνδυνες θεραπείες που προσέφερε έναντι αμοιβής.

Η παρουσία του σήμερα στο ΜΟΔ προκάλεσε την εύλογη απορία της προέδρου που ρώτησε αν ο κατηγορούμενος έχει υποβληθεί σε μοριακό τεστ . Σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπισης του "ψευτογιατρού", ο εντολέας του έλαβε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό στις 28 του μήνα και "έχει διαταχθεί πενθήμερη καραντίνα για επιδημιολογικούς λόγους, από τον Ευαγγελισμό" .

Με την απάντηση του συνηγόρου ακούστηκε από αρκετούς μέσα στο ακροατήριο η ερώτηση "και γιατί είναι εδω;". Ο εισαγγελέας απάντησε στον συνήγορο πως η εμφάνιση του εντολέα του στην αίθουσα "παραβιάζει την καραντίνα".

Η πρόεδρος ανέφερε πως "ο Κορυδαλλός διέταξε τη μεταγωγή", ενώ ο εισαγγελέας τόνισε ότι εφόσον ο κατηγορούμενος νομιμοποίησε τους συνηγόρους του θα πρέπει αμέσως "να αποχωρήσει από το δικαστήριο καθώς δημιουργείται ζήτημα ασφάλειας και υγείας" . Συμπλήρωσε δε ότι θα ζητήσει "να διερευνηθεί για ποιο λόγο ήρθε εδώ ενώ έπρεπε να τηρηθεί η καραντίνα".

Η υπεράσπισή του, προβάλλοντας την επιθυμία του εντολέα της να παρασταθεί στη δίκη του, ζήτησε τη διακοπή της διαδικασίας ως την Παρασκευή.

Με έντονο ύφος, η πρόεδρος απάντησε: Να αποχωρήσει ο κατηγορούμενος, να γίνει επικοινωνία με Κορυδαλλό. Διατάσσεται η πρόοδος της δίκης.

Η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων, θυμάτων του "Δόκτορα" Κόντου και συγκατηγορουμένων του.

