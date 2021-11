Life

“Το Πρωινό”: Ο Πέτρος Συρίγος θα γίνει πατέρας

Ευχάριστα νέα για τον σεφ της εκπομπής, καθώς θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά, ενώ παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες.



Μια ευχάριστη αποκάλυψη έκανε η Φαίη Σκορδά στον στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» για τον σεφ Πέτρο Συρίγο.



Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά ευχήθηκε στον Πέτρο Συρίγο, αφού πολύ σύντομα θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Θα μπω και εγώ μέσα στο club φίλε Γιώργο. Είμαι χρόνια με την κοπέλα. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Παντρεύτηκα πριν από μια εβδομάδα. Έκανα έναν πολιτικό γάμο», είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Συρίγος.

Ο σεφ του “Πρωινού” αποκάλυψε στη συνέχεια ότι η σύζυγός του διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης και πως περιμένει κοριτσάκι.

