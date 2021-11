Life

Οι “Ράδιο Αρβύλα” συνεχίζουν το ράλι της τηλεθέασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπομπή «χτύπησε» την καλύτερη επίδοσή της από την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα του ΑΝΤ1.

Την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, οι «Ράδιο Αρβύλα» κυριάρχησαν στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54 με 26,2%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι 13,8 μονάδες.

Η εκπομπή «χτύπησε», χθες, την καλύτερη επίδοσή της από την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα του ΑΝΤ1.

Για άλλη μια ημέρα, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά, Στάθη Παναγιωτόπουλο και Χρήστο Κιούση σημείωσαν πολύ υψηλές «πτήσεις» σε όλα τα ηλικιακά κοινά, τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άντρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους άντρες 18-44 σκόραραν 30,3%, ενώ στις γυναίκες 18-34 κατέγραψαν 27%.

Η εκπομπή κυριάρχησε καθ’ όλη την ώρα μετάδοσης της, ενώ σε τέταρτο (20:45-21:00) έφτασε μέχρι και το 29% στο 18-54.

Την εκπομπή παρακολούθησαν 1.696.362 τηλεθεατές για έστω και 1’ στο σύνολο του κοινού.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Ακύλας, η Ζωή και η… “έκρηξή” της (βίντεο)

Παγώνη: δεν κάνουμε πίσω ούτε για ένα χειρουργείο

ΔΣΑ - εκλογές: Τα αποτελέσματα του Α’ γύρου