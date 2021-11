Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ελ Αραμπί υπογράφουν νέο συμβόλαιο

Νέο συμβόλαιο υπογράφει ο Μαροκινός παίκτης με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είναι στις τελικές επαφές με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ σε ΜΜΕ ο ατζέντης του Μαροκινού επιθετικού βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και θα έχει τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά.

Και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασίας τους και ο Μαροκινός επιθετικός θα υπογράψει σύντομα το νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

