Ελευθερίου για Φιλιππίδη στο “Πρωινό”: Υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας (βίντεο)

Τι είπε για την δύσκολη συνεργασία που είχε με τον Πέτρο Φιλιππίδη, τον Παύλο Χαϊκάλη και τον Άρη Σερβετάλη.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου μίλησε, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», για την δύσκολη συνεργασία που είχε με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Εγώ έζησα την αυστηρότητα του Πέτρου Φιλιππίδη στα επαγγελματικά», είπε ο ηθοποιός. «Ήμουν από τους ανθρώπους που του είπα ότι δεν μπορώ να ξανασυνεργαστώ. Υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη συνεργασία», τόνισε ο Λευτέρης Ελευθερίου.

«Δεχόμουν από τη μία ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι λειτουργεί τα τελευταία 30-40 χρόνια που δουλεύει και λέω μάλλον εγώ είμαι λάθος, μάλλον εγώ κάτι δεν κάνω σωστά. Λειτουργούσε λίγο το ενοχικό», εξομολογείται ο ηθοποιός.

Επίσης, μίλησε για την επιστροφή του Παύλου Χαϊκάλη στο θέατρο, αλλά και για την απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρήσει από την παράσταση «Ρινόκερος»

