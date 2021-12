Life

Χάρι - Μέγκαν: Τα Χριστουγεννιάτικα σχέδιά της οικογένειας με την μικρή Lili

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ποιος ξέρει, μπορεί να έκαναν ήδη και τη βάφτιση γιατί δεν έχουμε δει καμία φωτογραφία του μωρού…”

Η Δούκισσα του Sussex, Meghan, έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη γέννηση της κόρης της, Lilibet, τον Ιούνιο. Η εκπομπή στην οποία μίλησε δεν είναι άλλη από αυτή της Ellen DeGeneres, όπου και αποκάλυψε τα Χριστουγεννιάτικα σχέδια που έχει με την οικογένειά της.

Συγκεκριμένα, είπε στην Ellen DeGeneres: “Μου αρέσει να μαγειρεύω, θα είμαστε [στο σπίτι] και απλά θα χαλαρώσουμε. Είναι η δεύτερη χρονιά που είμαστε [στο] σπίτι μας [στην] Καλιφόρνια, οπότε θα είναι ωραία.”

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: Αστυνομικοί μεταξύ των μελών του

Σύνταγμα: Τροχαίο με παράσυρση πεζού (εικόνες)

Κορονοϊός: δωρεάν rapid test σε 176 σημεία την Τετάρτη