Eurostat – Πληθωρισμός: Στο 4,1 % η πρόβλεψη για την Ευρωζώνη

Οι προβλέψεις για την Ελλάδα. Ο χαμηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,9% τον Νοέμβριο του 2021, από 4,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη για τον Νοέμβριο είναι, σύμφωνα με τη Eurostat, η ενέργεια (27,4%, έναντι 23,7% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (2,7%, έναντι 2,1% τον Οκτώβριο), τα μη βιομηχανικά αγαθά ενέργειας (2,4%, έναντι 2,0% τον Οκτώβριο) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ & καπνός (2,2%, έναντι 1,9% τον Οκτώβριο).

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί το Νοέμβριο στο 4,3% από 2,8% τον Οκτώβριο.

Ο χαμηλότερος πληθωρισμός στην ευρωζώνη το Νοέμβριο σημειώνεται στη Μάλτα (2,3%), στην Πορτογαλία (2,7%) και στη Γαλλία και τη Φιλανδία (3,4%).

Τα υψηλότερα επίπεδα ετήσιου πληθωρισμού καταγράφονται το Νοέμβριο στη Λιθουανία (9,3%), στην Εσθονία (8,4%), στη Λετονία (7,4%), και στο Βέλγιο (7,1%).

