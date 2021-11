Κοινωνία

ΠΝΟ: 48ωρη απεργία των εργαζομένων στα πλοία

Η διοίκηση της ΠΝΟ ζητά μισθολογικές αυξήσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις.

Nέα 48ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, που αρχίζει στις 00:01 ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου 2021 και λήγει τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 11 Δεκεμβρίου 2021, με προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, εξήγγειλε, με σημερινή ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ). , που αρχίζει στις 00:01 ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου 2021 και λήγει τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 11 Δεκεμβρίου 2021, με προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, εξήγγειλε, με σημερινή ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Η διοίκηση της ΠΝΟ ζητά μισθολογικές αυξήσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις για τα έτη 2020 και 2021, αλλά και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου όπως ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, εκπαίδευση, Υπηρεσίες Γενικών Μητρώων, ΓΕΝΕ, ανεργία, μαύρη ανασφάλιστη εργασία, οργανικές συνθέσεις πληρωμάτων, κ.λπ.

Ζητά την κατανόηση και την πλήρη συμπαράσταση τόσο του επιβατικού κοινού όσο και όλων των εργαζομένων διότι, όπως αναφέρει, ο αγώνας «δεν είναι αγώνας που αφορά μόνο τους Έλληνες ναυτεργάτες αλλά αφορά όλη την τάξη των εργαζομένων».

«συνεχή κωλυσιεργία της εργοδοτικής πλευράς» προσθέτοντας ότι «όχι μόνον δεν βελτίωσε, έστω και επ' ελάχιστο, την αρνητική της θέση, αλλά πεισματικά αρνείται τη χορήγηση ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς των ναυτεργατών με παραπλανητικά τερτίπια και παραλλαγές». Το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών κάνει λόγο γιαπροσθέτοντας ότι «όχι μόνον δεν βελτίωσε, έστω και επ' ελάχιστο, την αρνητική της θέση, αλλά πεισματικά αρνείται τη χορήγηση ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς των ναυτεργατών με παραπλανητικά τερτίπια και παραλλαγές».

Όπως τονίζει, η εργοδοτική πλευρά «προσπαθεί να πείσει για τα "φιλεργατικά της αισθήματα" και ομιλεί για "αυξήσεις" της τάξεως του 0% για το 2020, του 1% χωρίς αναδρομική ισχύ για το 2021 και του 1% για τη σύμβαση του 2022 δημιουργώντας έτσι ευθέως συνθήκες "πολεμικής αντιπαράθεσης", "ξεχνώντας" να αναφέρει ότι από το 2019 οι ναυτεργάτες όχι μόνο δεν πήραν 1 ευρώ αύξηση αλλά χάρις στη σκληρή δουλειά τους, και χωρίς να πληρώνονται επί μήνες πολλές φορές, με μειωμένες και ελλιπείς συνθέσεις, με πολλαπλάσιες ώρες απασχόλησης από ό,τι προβλέπει ο νόμος, κατάφεραν και κράτησαν όρθιες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες».

Τέλος, η ΠΝΟ υπογραμμίζει ότι «παρά τις συνεχείς επισημάνσεις και διαμαρτυρίες μας, και τις αντίστοιχες υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, σχετικά με τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, όχι μόνο δεν επιλύονται και δεν βελτιώνονται αλλά εξακολουθούν να συσσωρεύονται καθημερινά με αποκορύφωμα τον καταιγισμό σειράς πρόσθετων αντεργατικών νόμων».?