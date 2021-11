Κοινωνία

Ψευτογιατρός – μητέρα θύματος : Ήθελε να δει το παιδί μας να αργοπεθαίνει με βασανιστικό τρόπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστική είναι η κατάθεση της μητέρας ανήλικης που πέθανε στα «χέρια» του Dr Kontos.

«Ελπίζω να μην γίνετε και εσείς έρμαια στα χέρια του, όπως γίναμε εμείς», είπε προς τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που δικάζει τον «Δόκτορα Κόντο» και τους 16 συγκατηγορουμένους του, η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού το οποίο πέθανε τον Οκτώβριο του 2017 με όγκο στο κεφάλι, ο οποίος έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο «θεραπειών» του ψευτογιατρού «είχε γίνει τεράστιος».

Η μητέρα του παιδιού έκανε λόγο για «εγκληματική φύση» του βασικού κατηγορούμενου, αναφέροντας πως ο «Dr Kontos» είχε τεράστια ικανότητα πειθούς, τους περιέπαιζε και τους διαβεβαίωνε πως αν ακολουθήσουν απαρέγκλιτα τις θεραπείες του «θα δείτε νυφούλα την κόρη σας». Η γυναίκα περιέγραψε όλο «το σκηνικό» που είχε στήσει, εντός ιδιωτικών κλινικών, ο «διακεκριμένος ογκολόγος», στον οποίον απευθύνθηκαν μετά από σύσταση της οικογένειας του αγοριού που επίσης έχασε την μάχη με τον καρκίνο παραδομένο στις θεραπείες του κατηγορούμενου.

Μετά από μήνες της εξαντλητικής «θεραπείας» του κατηγορούμενου, όπως κατέθεσε η μητέρα του κοριτσιού το παιδί δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει. «Έτσι ήρθε στην Αθήνα με C130 στο "Αγλαΐα Κυριακού" σε τραγική κατάσταση. Βλέπει τη μαγνητική άλλος γιατρός και λέει "υπάρχει ένας τεράστιος όγκος". Του απάντησα ότι ο γιατρός μας λέει ότι εξαφανίστηκε ο όγκος. Μίλησαν μεταξύ τους και ο γιατρός του νοσοκομείου, είπε στο τηλέφωνο στον άντρα μου "Σας παρακαλώ κύριε! Έχουμε άλλη άποψη". Εκεί καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πίστευα ότι είναι γιατρός που λέει ψέματα για μια δήθεν θεραπεία. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν είναι καν γιατρός»

Η μάρτυρας είπε στο δικαστήριο, όταν ανέβηκε στο βήμα, πως «Μόνο συγγνώμη μπορώ να του πω του παιδιού μου. Προσπαθούμε να σηκωθούμε στα πόδια μας γιατί έχουμε άλλο ένα παιδί. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε σκοπό μόνο το οικονομικό όφελος, αλλά και την ικανοποίηση της εγκληματικής του φύσης. Ήθελε να δει το παιδί μας να αργοπεθαίνει με βασανιστικό τρόπο κι εμάς να είμαστε έρμαια στα χέρια του. Ελπίζω κι εσείς να μην γίνετε έρμαια στα χέρια του. Κανένα κτήνος, κανένα τέρας δεν μπορεί να λεηλατεί τις τελευταίες στιγμές ενός παιδιού. Η αλήθεια είναι γραμμένη με το αίμα των παιδιών μας».

Αναφερόμενη στην «θυσία του παιδιού μου που τουλάχιστον απέτρεψε άλλους θανάτους» η μάρτυρας είπε πως ο κατηγορούμενος κατάφερε να τους πείσει να σταματήσουν κάθε άλλη ενέργεια για την ασθένεια της κόρης τους.

«Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 μας είπε ότι η θεραπεία για το παιδί είναι έτοιμη. Αρχικά ήταν να μας δει σε νοσοκομείο, αλλά μετά πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι θα έρθει σπίτι. Μου έκανε εντύπωση πως ένας τόσο μεγάλος γιατρός ερχόταν στο σπίτι, αλλά μας είπε ότι δεν ήθελε να τον δουν άλλοι γιατροί γιατί εκείνος επέλεγε 10 ασθενείς το χρόνο, κι εκείνοι θα ήθελαν τη θεραπεία για τους ασθενείς τους. Ήταν ένα πρόγραμμα πολύπλοκο. Το παιδί όλη την ημέρα έπρεπε να παίρνει φάρμακα και βιταμίνες. Έπρεπε το πρωί να παίρνει 13 βιταμίνες και άλλες 20 μέσα στην ημέρα. Το παιδί δυσκολευόταν να τα πάρει όλα αυτά. Δεν μπορούσε να τα καταπιεί. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα να αναπροσαρμόσει την αγωγή. Μου είπε "αν θέλετε να την καμαρώσετε νυφούλα πρέπει να τα κάνει όλα αυτά". Όταν το παιδί είχε ναυτίες και τάση για εμετό και τον έπαιρνα τηλέφωνο μου έλεγε ότι έβγαινε από το χειρουργείο και δεν μπορούσε να μιλήσει», είπε η μάρτυρας η οποία συμπλήρωσε πως αρχικά η ασθενής εμφάνισε δείγματα ανάκαμψης.

«Το παιδί σηκώθηκε και μου είπε ότι θέλει να πάει στο δωμάτιό του να ακούσει μουσική. Ήταν χαρούμενο, ζωντανό. Μου λέει εκείνος, "ορίστε επιβεβαιώνεται η θεραπεία". Τον Οκτώβριο μας έκλεισε ραντεβού σε ιδιωτική κλινική, γιατί είχε καλό μαγνητικό τομογράφο. Μας έστειλε να βρούμε τον γιατρό κ. Ζ(κατηγορούμενος πλέον). Εκεί ο σύζυγός μου αναζητά τον γιατρό, του λέει ότι ερχόμαστε από τον γιατρό Κόντο κι εκείνος ανταποκρίθηκε κανονικά. Μας είπε ότι χρειάζεται παραπεμπτικό. Μας έστειλε σε ένα ιατρείο να πάρουμε. Ο κ. Ζ είπε στον σύζυγό μου ότι ο κ. Κόντος είναι εξαιρετικός γιατρός και είχε βοηθήσει τη μητέρα του. Η εμπιστοσύνη μας εδραιώθηκε μόλις μάθαμε ότι και ένας γιατρός του εμπιστεύτηκε δικό του άνθρωπο. Σε μια επίσκεψη μας είπε πως ο όγκος υποχωρεί. Σε ερώτηση της κόρης μου εάν θα γίνει καλά, εκείνος απάντησε: "Έχω την ευθύνη της ζωής σου. Αν συνεχίσεις να κανείς καλά τη θεραπεία την άνοιξη θα πηγαίνεις για μπάνιο με τις φίλες σου"».

Ωστόσο όταν μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο όγκος είχε μεγεθυνθεί, ο κατηγορούμενος τους απάντησε όταν τον κάλεσαν πως «ο όγκος διαλύεται, δεν είναι όπως το βλέπουμε». Μάλιστα, η μάρτυρας περιέγραψε ότι ο «ψευτογιατρός» έλεγε στον 16χρονο, που κατέληξε πλήρως αποστεωμένος από τις θεραπείες του, να ακολουθεί την πορεία της κόρης τους. «Να παίρνεις τη θεραπεία γιατί η Δέσποινα πάει σφαίρα», έλεγε στο αγόρι.

Ο Dr Kontos, όπως περιέγραψε η μάρτυρας, έλαβε για τις ενέσεις και τα σκευάσματα που χορηγούσε 19.500 ευρώ από την οικογένεια.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης σε αποτέλεσμα μαγνητικής που τους έδωσαν και έγραφε «κανένα εύρημα», το οποίο εκ των υστέρων κατάλαβαν ότι αφορούσε μαγνητική αγγειογραφία.

Όταν τον Ιανουάριο του 2017 η μητέρα της μικρής, όπως κατέθεσε, παρατήρησε αλλαγή στην ομιλία του παιδιού της, ο «διακεκριμένος γιατρός» της απαντούσε πως όλα θα ξεπεραστούν. «Μη φοβού» μου έλεγε συνεχώς, υποστήριξε η μάρτυρας, ενώ σε δεύτερη μαγνητική τον Ιανουάριο, ο δήθεν γιατρός υποστήριξε πως «το παιδί πάει ακόμα καλύτερα».

Σύμφωνα με την μητέρα της ασθενούς, ο Dr Kontos δε δίσταζε να βγάζει μειωμένης αξίας και εντελώς άπειρους γιατρούς από την Γερμανία, οι οποίοι βλέποντας τις εξετάσεις του παιδιού έκαναν λόγο για υποτροπή. Όπως μάλιστα τόνισε η μάρτυρας, «ο σύζυγός μου έλαβε τηλεφώνημα λίγες ημέρες αργότερα από άλλο γιατρό στον οποίο θα έστελνε ο Κόντος τις εξετάσεις, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι τα πράγματα πάνε καλά.. Του έλεγα ότι το παιδί δεν περπατάει. Μου έλεγε "μη φοβού παρενέργειες είναι". Επέμενε ότι καταστρέψαμε τον όγκο..Τον ψάχναμε να έρθει να τη δει και μας έλεγε ότι χειρουργεί στο εξωτερικό. Υπολόγιζε ότι θα πεθάνει. Σου λέει θα καθυστερήσω να εμφανιστώ θα πεθάνει».



Η μάρτυρας κατέθεσε πως μόλις κατάλαβαν τι είχε συμβεί, λίγο πριν το τέλος, αποφάσισαν με το σύζυγό της να τον τιμωρήσουν ώστε να σταματήσει η δράση του.

«Ήρθε από την Ιταλία λέγοντας ότι έχει σκευάσματα που του έδωσαν στο Βατικανό. Τα πέταξα στα σκουπίδια αλλά δεν αντέδρασα για να μην εξαφανιστεί. Προσπάθησε να μας πείσει να πάρουμε από το νοσοκομείο το παιδί και να το πάμε άλλου και να μην ακούμε "τους αστέρες του Αγλαΐα Κυριακού". Εμείς φυσικά δεν ακολουθήσαμε τις συμβουλές του. Το παιδί πάλεψε μέχρι τον Μάιο του 2017. Πέρασε τρία σηπτικά σοκ. Εμείς είχαμε επικοινωνήσει ήδη με δικηγόρο και μας είπε να τον κρατάμε σε επαφή. Λίγες όμως ημέρες αργότερα ο ψευτογιατρός είπε ότι χτύπησε στην Ιταλία και δεν μπορεί πλέον να χειρουργήσει. Η τελευταία επικοινωνία μας με τον "Δόκτορα" ήταν Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο του 2017 το παιδί έφυγε από την ζωή».

Ειδήσεις σήμερα:

Ισπανία: Νεκροί από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο υποκατάστημα τράπεζας

Γυναίκα που είχε εγκαταλειφθεί ως μωρό: μην πετάτε τα παιδιά σας

Κερατσίνι – 8χρονη: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε η οικογένεια