"Game Of Chefs": Μια ανάσα από τους τελικούς (εικόνες)

Μια ανάσα πριν από τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ, το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για τον Β’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Οι 3 κριτές με τους 3 προσκεκλημένους σεφ, την Ερασμία Μπαλάσκα, τον Δημήτρη Κατριβέση και τον Arnaud Bignon, δοκιμάζουν τα πιάτα που ετοίμασαν οι 5 παίκτες στη δοκιμασία του Βασίλη Μουρατίδη και δίνουν το δεύτερο εισιτήριο για τον ΤΕΛΙΚΟ.

Ποιος είναι ο νικητής αυτής της σημαντικής μάχης;

Ο Β’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ολοκληρώνεται με τη δοκιμασία του Άνταμ Κοντοβά, ο οποίος ζητάει από τους 4 παίκτες, που έχουν απομείνει, να ετοιμάσουν ένα πιάτο στο οποίο θα συνδυάσουν υλικά α’ και β’ διαλογής, ενώ θα πρέπει να φτιάξουν μόνοι τους το σκεύος.

Οι παίκτες μπαίνουν στις κουζίνες και μαγειρεύουν με στόχο να δημιουργήσουν το πιο εντυπωσιακό πιάτο, ώστε να περάσουν στον ΤΕΛΙΚΟ.

Ποιος παίρνει το τελευταίο εισιτήριο;

«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00, ο Β’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

