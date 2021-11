Πολιτική

Μεταναστευτικό: Στην Ιταλία 46 αιτούντες άσυλο

Συνεχίζεται το πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων, που υλοποιεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Aναχώρησαν σήμερα το πρωί, από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με ειδική πτήση charter, 46 αιτούντες άσυλο με προορισμό την Ιταλία, στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκαταστάσεων, που υλοποιεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην Ιταλία, η οποία είναι και αυτή χώρα πρώτης υποδοχής, έχουν μετεγκατασταθεί, μέχρι στιγμής, 147 άτομα, εκ των οποίων 25 ασυνόδευτα ανήλικα.

Από την αρχή υλοποίησης του προγράμματος έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ συνολικά 4.527 άτομα, ανάμεσα τους 1.074 ασυνόδευτα παιδιά.

Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) και υλοποιείται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

